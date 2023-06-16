Била шваброй и облила кипятком: на Алтае мать подозревают в истязании дочери

Возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

33-летнюю жительницу Майминского района Республики Алтай подозревают в истязании дочери. Не выдержав издевательств, 15-летняя девочка сбежала из дома. Подробности этой истории рассказали в СУ СК региона.

Как предварительно установили правоохранители, конфликты матери и дочери возникали, когда женщина выпивала. По информации СК, она придиралась и по малозначительным поводам истязала дочь с января 2021 года по март 2023 года.

– Била девочку кулаками, ногами, шваброй и шнуром зарядного устройства по различным частям тела, а однажды облила ребенка горячей водой, – отметили в СУ СК.

По информации источника, женщина воспитывала ребенка одна. Семья не состояла на учете и ранее не попадала в поле зрения правоохранителей. После конфликтов с матерью девочка часто уходила из дома и просто гуляла по улицам. Когда на нее обратили внимание правоохранители, то и всплыла история с издевательствами. До этого ребенок никому не рассказывал о том, через что пришлось пройти.

Подростка уже изъяли из семьи и поместили в социальное учреждение специализированного типа. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего) и продолжают расследование.

Ранее мы писали о том, что на Алтае осудили жителя Крутихинского района. Вместе со своей матерью 22-летний молодой человек измывался над приемными мальчиками, которые проживали в их семье. Побоями дело не ограничивалось. Женщина, например, надолго закрывала приемных мальчиков в хозпостройках и заставляла их спать на кровати без матраца.