«Плыли уже синие, от гибели отделяли мгновения»: на Алтае каякеры спасли женщину и двух детей, которых смыло из рафта

В половодье Катунь становится особенно опасной Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

10 июня в Чемальском районе республики Алтай произошло ЧП, которое едва не обернулось большой трагедией. Из рафта с туристами смыло волной женщину и двух детей и стремительно понесло по течению. Своим спасением туристы обязаны ребятам-каякерам из другой группы, которые, на счастье, оказались рядом с этим местом.

- Мы стояли лагерем вблизи порога Еландинский слив, когда услышали крики, - рассказывает Рустам Модоров. - Сначала я увидел женщину в воде, а вдали за ней рафт неперевернутый. Прыгнул в каяк и поплыл к выпавшей туристке. Приблизившись, сказал, чтобы держалась за ручку каяка и перестала паниковать. А женщина кричала: «Спасите сначала моих детей, они впереди».

По словам Рустама, он постарался максимально быстро подвезти шокированную мать к берегу, другой каякер Егор Сапрыхин бросил ей спасательное средство - «морковку».

- После этого я тут же поплыл за детьми. Когда их догнал, брат с сестрой были уже синие, от гибели в холодной воде их отделяли мгновения, надо было действовать стремительно, - вспоминает каякер. - Дети держались друг за друга, причем их обмотало веревкой от «морковки», что усиливало опасность. То же самое сказал им, что и матери, они схватились за ручки каяка, и я стал пытаться двигаться к берегу.

Течение при этом было очень сильное, в это время подплыл другой каякер Влад Кутенко, и они вдвоем стали транспортировать детей на сушу. Вытащив, начали растирать. Брат с сестрой в этот момент были настолько обессиленные, что не могли встать на ноги.

Рафт, с которого туристов смыло, причалил через несколько минут.

Каякеры Влад Кутенко, Егор Сатрыхин, Рустам Модоров спасли тонущих в Катуни мать и двоих детей Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Там было два инструктора, которых мне трудно инструкторами назвать, - не сдерживает эмоций Рустам. - На лице у них была улыбка, у людей в рафте испуг и шок. Мне было непонятно, почему эти парни в такую большую воду взяли детей на сплав, почему вообще пошли без страховки, почему не предприняли ничего, чтобы догнать выпавшую женщину с детьми?

По словам Рустама он сначала молчал, но потом не выдержал и сказал инструкторам о их «косяках», которые могли обернуться гибелью людей. Спросил, на какую фирму они работают, те ответили, что сами на себя.

- Потом мы развернулись и уехали. Мы же как раз втроем в другом туре были на страховке, - пояснил Рустам. - Именно из-за большой воды организаторы сплава, который мы сопровождали, сразу трех каякеров пригласили, причем опасные места объезжали по берегу. А эти сплавщики ринулись туда с детьми, без страховки, в голове не укладывается… Я всю дорогу думал про этот случай, и было страшно. Видимо, ангел-хранитель есть у этой женщины и детей. Не окажись нас на берегу, они погибли бы, даже не от камней - от переохлаждения в ледяной Катуни…

Один из туристов со злополучного рафта на днях связался с ребятами-каякерами в сетях и поблагодарил. От комментариев «Комсомолке» этот мужчина отказался со словами: «Что было, то прошло, выводы сделаны».

Кстати, стоимость прогулочного сплава на час, во время которого чуть не утонули мать и двое детей, значилась 2500 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трагедия на Катуни. Близкие погибшего инструктора добиваются расследования

Марсела Сталбекова 5 августа похоронили в Киргизии [подробнее]