В Барнауле сотрудники Росгвардии обезвредили снаряд середины прошлого века

Обнаруженный снаряд. Фото: Управление Росгвардии по Алтайскому краю.

В дежурную часть Управления Росгвардии поступило сообщение о том, что в лесу у поселка Борзовая Заимка местный житель обнаружил странный предмет. Находкой оказался 85-мм бронебойно-трассирующий снаряд. Об этом сообщает управление Росгвардии по Алтайскому краю.

Снаряд в земле обнаружил местный житель с металлоискателем. Полиции он сообщил, что хотел проверить аппарат в лесу и наткнулся на снаряд. К месту, где была обнаружена находка, вызвали взрывотехника и специалиста-кинолога из группы разминирования. После внешнего осмотра специалисты идентифицировали найденный в земле боеприпас как бронебойно-трассирующий снаряд калибра 85 мм. Такие применялись для артиллерийских и танковых орудий в 1940 – 1950-е года. Внешний осмотр показал, что боеприпас сильно поврежден ржавчиной. Это говорит о том, что он долгое время находился в земле.

После осмотра снаряда сотрудники Росгвардии с соблюдением всех мер осторожности вывезли его на полигон. Там боеприпас был уничтожен. Также Управление Росгвардии напоминает, что при обнаружении подозрительных предметов их нельзя трогать или перемещать. О таких находках необходимо сразу же сообщать в правоохранительные органы.

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