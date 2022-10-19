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НовостиОбщество19 октября 2022 8:14

Алтайские бойцы Росгвардии, принимавшие участие в СВО, получили медали «За честь и мужество»

Награды им вручил глава края Виктор Томенко
Александра Сапожкова
Виктор Томенко, отметил, что бойцы достойно выполняют свой долг

Виктор Томенко, отметил, что бойцы достойно выполняют свой долг

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Алтайские бойцы Росгвардии получили награды за выполнение задач в зоне специальной военной операции. Их вручил глава региона Виктор Томенко, сообщили в правительстве края.

Сотрудники отмечены медалями «За честь и мужество». Это госнаграды региона, которые вручаются за мужество и героизм, решительные и смелые действия во время выполнения гражданского или служебного долга.

Виктор Томенко отметил, что бойцы достойно выполняют свой долг. А правительство края приняло ряд мер по поддержке военнослужащих, находящихся в зоне СВО, и мобилизованных, которые проходят подготовку.