Алтайские бойцы Росгвардии, принимавшие участие в СВО, получили медали «За честь и мужество»

Виктор Томенко, отметил, что бойцы достойно выполняют свой долг Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Алтайские бойцы Росгвардии получили награды за выполнение задач в зоне специальной военной операции. Их вручил глава региона Виктор Томенко, сообщили в правительстве края.

Сотрудники отмечены медалями «За честь и мужество». Это госнаграды региона, которые вручаются за мужество и героизм, решительные и смелые действия во время выполнения гражданского или служебного долга.

Виктор Томенко отметил, что бойцы достойно выполняют свой долг. А правительство края приняло ряд мер по поддержке военнослужащих, находящихся в зоне СВО, и мобилизованных, которые проходят подготовку.