Отключение горячей воды в Барнауле 2023: третий этап начинается 14 июня

У 96 тысяч барнаульцев горячей воды не будет девять дней Фото: Олег УКЛАДОВ

Отключение горячей воды в Барнауле 2023 продолжается по контуру ТЭЦ-3. 14 июня стартовал третий этап о прессовки, сообщает СГК.

Проверку сетей на прочность и плотность пройдет магистраль М-32. У 96 тысяч барнаульцев горячей воды не будет девять дней – с 14 по 22 июня включительно.

Всего под отключение попадут жители Барнаула в границах следующих улиц: Попова, Власихинской, Транзитной, Советской Армии, включая улицы Малахова, Балтийская, Гридасова, Сухэ-Батора, Павловский тракт. А также жители поселков Южный, Новосиликатный и Куета.

Специалистам предстоит проверить 63 километра магистральных теплосетей, а также 197 километров внутриквартальных теплосетей.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали о графике отключения горячей воды в Барнауле в 2023 году.

Как рассказали специалисты, опрессовка повышенным давлением – самый надежный способ проверки теплосетей, который позволяет выявить даже мелкие дефекты на оборудовании и трубопроводах. Отметим, что в этом году время отключения горячей воды для жителей краевой столицы составят 9 дней опрессовки и 4 дня ремонта.

Полный график отключения горячей воды в Барнауле можно найти на карте.

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