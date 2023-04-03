График отключения горячей воды в Барнауле в 2023 году: первые испытания начнутся 15 мая

Уже в мае начнутся испытания теплосетей в контурах ТЭЦ-3 Фото: Олег УКЛАДОВ

Стал известен график отключения горячей воды в Барнауле в 2023 году. Первые испытания по контуру ТЭЦ-3 начнутся уже 15 мая. Рассказываем, когда и в каких районах Барнаула начнут ограничивать подачу ресурса.

В 2023 году время отключения горячей воды для жителей краевой столицы составят 9 дней опрессовки и 4 дня ремонта. Уже в мае начнутся испытания теплосетей в контурах ТЭЦ-3 и малых котельных, а с июля – в контуре ТЭЦ-2.

Испытания по контуру ТЭЦ-3:

– С 15 по 23 мая — опрессовка начнется с магистрали М-34 – район, ограниченный Северным Власихинским проездом, Павловским трактом, Солнечной поляной, Взлетной, Сергея Ускова, Балтийской, Сиреневой, а также квартал, ограниченный улицами Сиреневая, Балтийская, Павловский тракт, Попова, Лазурная, Власихинская, Приветная, Кулундинская, Рылеева, Фурманова, Молодежная, Партизанская, Короленко, Промышленная, Челюскинцев, Кутузова, Загородная, пер. Канатный, 6-ая Нагорная, Ляпидевского, часть Змеиногорского тракта от 6-ой Нагорной до Городской больницы №5 (РТП).

– С 30 мая по 7 июня – испытания магистрали М-31. Под отключение горячей воды попадут жители домов Индустриального и Ленинского районов в границах улиц Трактовая, пр. Энергетиков, Власихинская, Павловский тракт, Солнечная Поляна, Взлетная, Сергея Ускова, Балтийская, Попова, Взлетная, Лазурная, Павловский тракт, Попова, Ленинградская, Антона Петрова, Малахова, Гущина, Северо-Западная, Советской Армии, пер. Радлова, Транзитная, Малахова, Павловский тракт.

– С 14 по 22 июня — проведут опрессовку магистрали М-32, которая обеспечивает ресурсом жителей Индустриального, Железнодорожного и Центрального районов в границах улиц Трактовая, Попова, пр-д Южный, пос. Куета, Новосиликатный, часть пос. Пригородного (в районах улиц 50 лет Алтая и Жданова), Южный, Южный Власихинский проезд, Попова, Взлетная, Лазурная, Павловский тракт, Малахова, Транзитная, Советской Армии, Павловский тракт, Фурманова, Власихинская.

– С 28 июня по 6 июля — гидравлические испытания пройдет магистраль М-33. От нее запитаны жители Индустриального и Ленинского районов в границах улиц Власихинская, Павловский тракт, пр. Северный Власихинский, Солнечная поляна, Гущина, Малахова, Антона Петрова, Ленинградская, Энтузиастов, Попова, Павловский тракт.

По контуру ТЭЦ-2:

– С 12 по 20 июля – Центральный, Железнодорожный районы в границах улиц Калинина, Кулагина, пос. Восточный, ВРЗ, Промышленная, Партизанская, Ленина, Папанинцев, Ядринцева, пр. Строителей, Советской Армии, А. Петрова, Северо-Западная, 3-я Речная, Чеглецова, 4-ая Западная, Смирнова, П. Сухова. Касается жителей, которые получают воду от магистралей М-21, М-22 и М-25. С 21 по 24 июля пройдут плановые ремонты.

– Со 2 по 14 августа – магистрали М-23 и М-24 — часть Октябрьского и Ленинского районов в границах улиц Калинина, П. Сухова, Смирнова, 4-ая Западная, Чеглецова, 3-я Речная, Северо-Западная, Гущина, Солнечная Поляна, пр. Космонавтов, 9-й Заводской проезд, пр. Калинина. Пройдут девятидневная опрессовка и четырехдневные ремонты.

Малые котельные:

15 мая стартуют гидравлические испытания тепловых сетей, которые относятся к малым котельным. Горячую воду отключат по следующим адресам:

– 15-28 мая –для жителей 10 многоквартирных домов и 1 частного, а также в 1 детском саду и 1 магазине;

– 22 мая – 4 июня – для жителей 27 многоквартирных и 28 частных домов, а также в 6 административных зданиях, 2 детских садах, 1 школе, 1 больнице и 1 театре;

– 29 мая – 11 июня – для жителей 11 многоквартирных и 3 частных домов, а также в 1 школе;

– 5-18 июня – для жителей 23 многоквартирных и 17 частных домов, 2 административных зданиях и 2 школах;

– 12-25 июня – для жителей 5 многоквартирных домов и 1 административного здания;

– 26 июня — 9 июля — для жителей 33 многоквартирных домов, 24 частных домов, а также в 3 детских садах и 4 школах;

– 7-20 августа – для жителей 22 многоквартирных и 1 частного дома, а также в 4 административных зданиях, 1 школе и 1 детском саду.

Там, где котельные обеспечивают потребителей исключительно тепловым ресурсом, никаких отключений горячей воды не будет.

Добавим, что полный график отключения горячей воды можно найти на карте.

Специалисты добавили, что опрессовка повышенным давлением – самый надежный способ проверки теплосетей, который позволяет выявить даже мелкие дефекты на оборудовании и трубопроводах.

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