Алтайский Маугли рассказал, как навестил родителей в землянке и о расставании с девушкой

Оджан сегодня работает барменом в Москве и занимается продажей эко-продуктов с Алтая Фото: из личного архива

30-летний Оджан Наумкин, который 10 лет назад сенсационно вышел к людям, посетил родную землянку под Белокурихой. Напомним, что до 20 лет Оджан слушал новости о мире только по хрипящему радиоприемнику, не имел паспорта и нигде не учился. После выхода в цивилизацию и участия во всевозможных шоу на центральных каналах, ему довольно быстро сделали документы. Сегодня молодой человек работает барменом в московском кафе, одновременно пытается продавать эко-товары с Алтая, в том числе знаменитый алтайский мед.

- В этом году я решил сделать экскурсию на пасеку, с которой продаю мёд в столице и сделать интервью с хозяйкой медового производства Полиной Жигулёвой, - поделился Оджан с «Комсомолкой». - Было очень интересно и познавательно.

Пасека, по словам Оджана, расположена примерно в ста километрах от Белокурихи, далеко в горах.

- Там нет связи, - рассказывает Наумкин. - Удивительное место с красивейшей природой, чудесной водичкой и невероятным горным воздухом. Чтобы туда добраться, мы ехали сначала на машине, а потом еще чуть больше десяти километров шли пешком. Оно того стоило! Я узнал о жизни пчёл и том, как производится мёд намного больше, чем знал до этого. Сейчас монтирую видеосюжет на эту тему.

На несколько дней заехал бывший отшельник и к родителям-эзотерикам, продолжающим жить в землянке.

- У родителей всё хорошо, много работают в огороде, летнее время - это когда там вообще не сидишь на месте. Они попросили ничего не снимать, поэтому фото оттуда сделать не получилось, не любят они это, - говорит Оджан.

Елена и Александр Наумкины, обрадовавшись чаду, работой его особо не загружали, поэтому гость много гулял и фотографировал красоты.

На алтайских каникулах Оджан с азартом фотографировал цветы Фото: из личного архива

-Там как раз в это время цветёт практически всё - и съедобное, и просто интересное, - рассказывает Оджан. - кадры получились впечатляющие, на мой взгляд. Но, конечно, я немного помог родителям по хозяйству, например, установить генератор, чтобы вода поступала на огород.

Кстати, на Алтай Маугли приехал один. Говорит, что с подругой расстался еще в декабре.

- Это была ее инициатива. После трех лет наших совместных, Лера сказала, что мы слишком разные люди, - вздохнул собеседник, - конечно это было печально и тяжело, но теперь я уже немного успокоился.

Московским друзьям Оджан привез с Алтая мед и конфетницы из Белокурихи с запахом хвойного дерева, который не исчезает со временем.

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