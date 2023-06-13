«Результат обескураживает»: Сергей Шубенков показал худшее время за последние годы

Эксперты считают, что на результат мог повлиять ветер. Фото: Департамент спорта города Москвы

В Москве Мемориалом братьев Знаменских завершилась Неделя легкой атлетики. Барнаульский барьерист Сергей Шубенков показал на турнире худшее время за последние четыре года.

Забегая вперед, сообщим всем поклонникам Шубенкова – легкоатлет победил, что вполне предсказуемо, но вот время на грани фола. Сам Сергей тоже остался недоволен результатом – 13.69 секунды. Его основной соперник на национальном уровне – Константин Шабанов финишировал за 13.92, а представитель Белоруссии Виталий Парахонько за 13.94.

Во время прохождения дистанции барнаульский спортсмен сбил один барьер и еще один задел. Это, конечно, влияет на скорость, но в данном случае сыграло сразу несколько факторов:

– Ветер, видимо, сильный в лицо. Я не могу найти другого объяснения. Потому что результаты 13.40 у него уже были, и за пару дней потерять так в скорости – это нереально! Я уверена, что ветер в лицо, поэтому для него откровенно слабый результат, - говорит комментатор «Матч ТВ» Ольга Богословская.

Версия с ветром вполне звучит уместно, если смотреть на результаты других спортсменов – они тоже на порядок хуже.

– 13.69 — вообще не то. Конечно, я косякнул на девятом барьере, но не на две десятых. Остальные-то, получается, еще медленнее были, - признался Шубенков журналистам. – Результат обескураживает. По ощущениям, бежал лучше, чем в предварительном забеге, странно, что результат оказался на две десятых хуже. Да, в конце был косяк с моей стороны, но не такой серьезный.

По мнению спортсмена, такой результат не идет «ни в какие ворота». И тут он вспоминает 2019 год, когда в Париже фактически пробежал на одной ноге за 13.88. Но перед этим его сбил Омар Маклауд. Шубенков также уверен, что в его случае психология тоже играет весомую роль.

– Участие в международных стартах для меня является очень серьезным фактором. В другой ситуации подготовка бы веселее шла. Если бы мне сейчас сказали, что на следующей неделе я еду выступать на международный турнир, то на нервах одну-две десятых секунды сбросил бы с результата автоматически. Такое было со мной в 2021 году, - цитирует Шубенкова «РГ».

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