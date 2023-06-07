Барнаульский легкоатлет Шубенков выиграл шоу-забег у стен Красной площади

Победители шоу-забега.Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики

В Москве проходит Неделя легкой атлетики и в рамках этого мероприятия на улице Никольской состоялись шоу-забеги звезд спорта, эстрады и журналистов. Барнаулец Сергей Шубенков соревновался в спринте с барьерами.

Суть развлекательных соревнований заключалась в коротком старте всего на 60 метров. Открыла мероприятие Ольга Бузова. Сначала она выступила, а затем с места рванула к финишу. Пожалуй, это был один из самых медленных стартов, о чем даже ведущий Дмитрий Губерниев пошутил:

– Что это сейчас было?

Кроме того на беговую дорожку в этот день выходили известные фигуристки из числа воспитанниц Этери Тутберидзе: Алина Загитова, Камила Валиева, Софья Акатьева и Аделия Петросян. Несмотря на то, что это были не профильные для них соревнования, без внимания девушки не остались: их одарили цветами и подарками, а поклонники встретили яркими плакатами.

А вот когда на старте показались настоящие профи, публика, кажется, даже замерла. Барьеристы – это единственные участники, кто бежал 60 метров с препятствиями. Остальным посчастливилось просто пробежать.

Соперниками Сергея Шубенкова по шоу-забегу стали белорус Виталий Парахонько и россияне Константин Шабанов и Анатолий Киселев. Чемпион мира 2015 года хоть и был фаворитом, но на дистанции все же сбил один барьер. При этом все равно финишировал первым.

– 7,65 после перерыва в девять лет – не так плохо, если принять во внимание, что спортивный элемент ужат в угоду шоу. Получилось эпично, - прокомментировал свой забег сам Шубенков.

Да, его коронная дистанция 110 метров и там ему действительно нет равных, но организаторы решили, что для шоу вполне подойдет отрезок почти вдвое меньше.

– Принципиально победить всегда, но было боязно. Изначально я к этому относился как к шоу. Плюс 60 метров, непривычно. Дорожка супернепривычная, эластичная и очень непредсказуемая. И коридорчик для торможения (неудобный), отмерили 17 метров... Пришлось собрать волю в кулак. Но в предварительном забеге приноровился, - сказал Шубенков журналистам. – У меня изначально было отношение к забегу как к шоу. Тусовка. Собрались повеселиться практически на Красной площади. 60 метров было непривычно бежать. Было изначально ясно, что получится крутое мероприятие. Большое спасибо организаторам.

На этом Неделя легкой атлетики не завершается. Вся соревновательная часть перемещается в Южное спортивное ядро Лужников, где 8 и 9 июня Сергея Шубенкова ждут забеги уже на привычную дистанцию 110 метров. А завершится праздник Всероссийским турниром «Мемориал братьев Знаменских» 10 июня.