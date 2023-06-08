Электронное голосование впервые используют на выборах губернатора Алтайского края

Жители края смогут выбирать, проголосовать традиционно или дистанционно-электронно. Фото: Олег УКЛАДОВ

На предстоящих выборах губернатор Алтайского края впервые используют электронное голосование. ЦИК РФ одобрила его применение, сообщают в пресс-службе краевого Избиркома.

Когда будут выборы?

Выборы губернатора Алтайского края пройдут в единый день голосования – 10 сентября 2023 года. Это будет воскресенье. Главу региона будут избирать в связи с тем, что истекает срок полномочий нынешнего губернатора Виктор Томенко. Он занял этот пост в 2018 году.

На данный момент о своем намерении идти на выборы официально не заявлял ни один представитель политической партии.

Как будет применяться электронное голосование?

У жителей Алтайского края впервые появится возможность выбрать, в каком формате отдать свой голос: традиционно или дистанционно-электронно.

Готовность региона к новшествам прокомментировала председатель Крайизбиркома Ирина Акимова:

– Избирательной комиссией Алтайского края внимательно изучен вопрос о возможности применении ДЭГ. Мы наблюдали за практиками и опытом коллег в регионах, обсуждали этот вопрос с нашими коллегами и представителями экспертного сообщества на различных площадках, видели запрос со стороны избирателей, и очень внимательно подошли к решению о направлении соответствующей заявки в ЦИК России. Мы оценивали наш уровень готовности с точки зрения различных позиций и характеристик.

Электронное голосование проводится через Госуслуги. В Алтайском крае на этом портале зарегистрированы более 65% избирателей. Для онлайн-голосования понадобится устройство с доступом в интернет: компьютер, планшет или смартфон.

– Механизм дистанционного электронного голосования – новый, перспективный и, однозначно, будет востребован избирателями. Мы изучаем наш уровень потенциальной готовности к наблюдению за этим процессом, анализируем опыт коллег из других регионов и по мере понимания будем включаться в работу, – прокомментировал консультант-эксперт Общественной палаты Алтайского края Алексей Чесноков.

До дня выборов Крайизбирком обещает дать подробные разъяснения по вопросам электронного голосования.

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