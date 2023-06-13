Историческая сенсация: нашлась правнучка владелицы аптеки Крюгер в Барнауле

Вильгельмина Крюгер Фото: Олег УКЛАДОВ

Супер-новость от музея «Мир времени» в Барнауле: объявилась правнучка владелицы дореволюционной аптеки Крюгеръ. И не просто объявилась! Жительница Белгородской области Нинель Крюгер передала основателю музея Сергею Корепанову уникальные семейные фото.

Сноха известного пивовара

А ведь совсем недавно история барнаульского здания по адресу ул. Пушкина,64, являющегося памятником архитектуры, была похожа на туманное облако. Про аптеку Крюгер было известно так мало, что даже владелец назывался другой.

Здание аптеки Фото: Олег УКЛАДОВ

Исторические сенсации посыпались после того, как основатель музея «Мир времени», известный врач и предприниматель Сергей Корепанов занялся реставрацией ветхого памятника архитектуры и одновременно поиском сведений о его владельцах.

Сергей Корепанов и Нинель Крюгер Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Сначала всплыло имя Вильгельмины Крюгер. Эта женщина в свое время жила в Томске и была снохой известного пивовара Карла Крюгера. В 1888 году его 20-летний сын Макс женился на 22-летней Марии Каролине Вильгельмине Лидке. К моменту свадьбы энергичный молодой человек с компаньоном уже производил в Томске искусственные минеральные воды, а через три года планировал сделать к дому отца небольшую пристройку, чтобы открыть модный по тем временам павильон для фотографии.

Были, видимо, и другие красивые планы, которым, увы, не суждено было сбыться. Макс Крюгер умер в возрасте 29 лет. За девять лет супружества у них с Вильгельминой родилось шесть детей, из которых в живых осталось трое.

Владелица аптеки и Штромберг

Через год после смерти Макса Крюгера его вдова с дочерью и двумя сыновьями оказались в Барнауле.

- Судя по рапорту, представленному в губернаторское правление из аптеки Крюгер, в 1898 году ею уже владела Вильгельмина, - рассказывает Ирина Заречнева, бывший замдиректора музея времени, нашедшая в архивах немало интересных фактов.

Вместе с вдовой и ее тремя детьми в Барнаул перебрался Густав Штромберг - провизор Томского университета. А вот что его привело сюда, и как сложилась после революции жизнь Вильгельмины и ее детей, до сих пор оставалось загадкой. Было известно лишь, что в 1919 году к Штромбергу, которому Вильгельмина передала аптеку, заявились военные и сказали, что в здании разместится госпиталь и потребовали освободить помещение.

Предположительно Штромберг Фото: Олег УКЛАДОВ

Также в архивах не было ни одного фото семьи Крюгер. Сенсационное письма правнучки стало наградой музейщикам за их усилия в восстановления как здания аптеки, так и истории ее владельцев.

- Я просто глазам не верил, увидев письмо на почте, - рассказывает на эмоциях Сергей Корепанов. - Тут же набрал номер Нинель Эдуардовны и уже через два дня летел в Белгород.

Ида - лагерная женщина

- Я увидела большую заинтересованность и отдала гостю из Барнаула подлинники семейных фотографий, - рассказала «Комсомолке» Нинель Крюгер.

Когда мы с ней созванивались, женщина была в Туле, куда уехала к родственникам после недавних обстрелов Белгорода. Именно из Тулы в 1953 году ее отец Эдуард (внук Вильгельмины) поехал с семьей в Казахстан, к матери Иде, отсидевшей срок в лагерях.

Нинель Крюгер с сыном Эдуардом Фото: Олег УКЛАДОВ

По словам правнучки владелицы аптеки, ее бабушка Ида рассказывала не так много, да и она сама, к сожалению, мало расспрашивала. Нинель Эдуардовна помнит, что Ида Максовна бросала фразу про еврея Штромберга, за которого выходила замуж ее мать и которому оставила аптеку. Еще однажды произнесла, что Штромберг после экспроприации заведения отравился.

Судя по рассказу Нинель Андреевны, до 1922 года Вильгельмина с дочерью Идой жила в Барнауле, потом семья собралась вместе, чтобы решить, что делать дальше. В итоге, Вильгельмина с сыновьями Вольдемаром и Карлом уехали в Германию, а Ида осталась в Сибири с мужем. Любопытно, что ее супруга (он являлся прадедом Нинель Андреевны) звали Вильгельм Крюгер. Совпадение это или что-то другое, история пока умалчивает.

В 1930-м году муж Иды Крюгер умер, молодая женщина, как и мать рано осталось вдовой с сыном Эдуардом на руках.

- За ней в то время приударил какой-то партийный начальник, - рассказывает Нинель Эдуардовна. - Однажды силой попытался зайти к ней домой, когда она хотела закрыть дверь, он ногу подставил. Бабушка оттолкнула нахала со словами: «Дурак с партийным билетом». На следующий день ее забрали и дали срок - десять лет.

Ида Крюгер (предположительно с братьями и другом семьи) Фото: Олег УКЛАДОВ

Экспроприация имущества, отъезд матери с братьями, смерть мужа, годы заключения, по словам Нинель Крюгер сказались на характере Иды Максовны.

- Бабушку была «лагерная», - говорит внучка. - Материлась, могла отругать кого хочет, не принимала советскую власть, партийных работников и много кого еще ненавидела. Меня тоже недолюбливала из-за русской маминой фамилии, которую я тогда носила. А папа из осторожности не переименовывал на свою фамилию, имя Нинел, которое дал, если читаешь обратно - Ленин. Я уже потом мягкий знак подставила и фамилию Крюгер взяла.

При этом, в Иде Максовне, по словам внучки, до конца жизни чувствовались порода и лоск.

- Модница еще та была, – вспоминает Нинель Эдуардовна. - За семьдесят когда было, каблуки носила. Помню, тетя прислала туфли маме и ей. Бабушке каблучок пониже… так она их как запульнет со словами: «Считают меня старухой, я еще каблуках похожу!». Знала себе цену. Иногда положит ногу на ногу со словами: «Из-за этих ножек и дуэли были…».

Макс и Вильгельмина Крюгер Фото: Олег УКЛАДОВ

В последний раз внучка видела бабушку тяжелобольной в больнице.

- Она лежала спиной к стенке. Не оборачиваясь, попросила вышвырнуть лишнее из тумбочки…

Дочь Вильгельмины Крюгер ушла из жизни в 74 года. Справку о ее реабилитации потомки получили много лет спустя из Караганды, где хранится ее дело.

Сергей Корепанов сейчас задумался о том, чтобы через Нинель Эдуардовну запросить дело ее прабабушки. Возможно, удастся выяснить новые подробности, и, может быть, узнать что-либо о судьбе самой Вильгельмины Крюгер и ее сыновей на исторической родине.

Между тем, реставрация «Аптеки Крюгера» продолжается и, возможно, в следующем году завершится. Посетителей музея «Мир времени», который там разместится, будет встречать портрет Вильгельмины Крюгер, тайны которой начинают потихоньку открываться.

Вильгельмина и Макс с детьми Фото: Олег УКЛАДОВ

Вильгельмина Крюгер с детьми Фото: Олег УКЛАДОВ

Вильгельмина и Ида Крюгер Фото: Олег УКЛАДОВ

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