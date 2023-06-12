Шура, Бузова, GAYAZOV$ BROTHER$: кто из звезд выступит на Алтае летом 2023 года

Ольга Бузова выступит в августе
Фото: Иван Макеев
Этим летом на популярных развлекательных площадках Алтайского края выступят именитые или пока только начинающие звезды. Рассказываем, концерты каких звезд пройдут в регионе и сколько придется отдать за билеты.
Этот молодой исполнитель завоевал любовь слушателей своими текстами и крутыми битами. В июне артист выступит на сцене спортивного комплекса «Темп».
Когда: 19 июня в 20:00
Стоимость: от 1500 до 4000 рублей
Где: СК «Темп», 1-ый Балтийский проезд, 9
В июле в алтайском казино пройдет легендарный фестиваль, на который ежегодно приглашают звезд отечественной эстрады. В этом году на сцене выступят Алексей Потехин «Поднимаем руки вверх», Света, Акула и группа «Русский размер».
Когда: 22 июля в 20:00
Стоимость: от 2000 рублей
Где: Игровая зона Сибирская монета, 66
На популярном курорте Яровое выступит автор таких хитов как «Пьяный романтик», «Не влюбляйся» и др.
Когда: 14 июля в 20:00
Стоимость: 1300 рублей
Где: Яровое, Прибрежная зона, территория Причала 22
Российский актёр и участник КВН, который стал популярен после сериала «Реальные пацаны», не так давно стал еще и музыкантом. Услышать его песни жители и гости Алтайского края смогут 24 июня.
Когда: 24 июня в 22:00
Стоимость: 800 рублей
Где: Яровое, Прибрежная зона, территория Причала 22
1 июля гости и жители Ярового будут танцевать под хит «По волнам». Организаторы уточняют, что время выхода артиста может варьироваться.
Когда: 1 июля в 22:00
Стоимость: 1300 рублей
Где: Яровое, Прибрежная зона, территория Причала 22
Авторы нашумевшего хита «Скажи красавица, чего не нравится» приедут на Яровое 2 июля. Вспомним молодость вместе!
Когда: 2 июля в 22:00
Стоимость: 800 рублей
Где: Яровое, Прибрежная зона, территория Причала 22
Группа прославилась своими выступлениями в высшей лиге КВН, а теперь выступает в развлекательных шоу на ТВ. Ребята не только исполнят песни, но и заставят вас от души посмеяться.
Когда: 15 июля в 18:00
Стоимость: от 1000 до 3500 рублей
Где: Яровое, Прибрежная зона, территория Причала 22
Споем вместе «Вызови такси, я уеду домой» и «Танцуй, как будто рядом океан»!
Когда: 22 июля в 22:00
Стоимость: 1500 рублей
Где: Яровое, Прибрежная зона, территория Причала 22
Успешный дуэт выступит на развлекательном комплексе Планета Q.
Когда: 28 июля в 19:00
Стоимость: от 2000 до 6000 рублей
Где: Планета Q, Борзовая Зимка, Байкальская, 47
По многочисленным просьбам на Алтай приедет король эпатажа.
Когда: 29 июля в19:00
Стоимость: от 1500 до 2000 рублей
Где: Планета Q, Борзовая Зимка, Байкальская, 47
Бывшая телеведущая, певица Ольга Бузова будет зажигать на Алтае в августе.
Когда: 12 августа в 22:00
Стоимость: 1500 рублей
Где: Где: Яровое, Прибрежная зона, территория Причала 22
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