Сибирская Ибица: что ждет туристов на Яровом в 2023 году

На Яровом есть большой аквапарк под открытым небом Фото: Олег УКЛАДОВ

Уже несколько лет подряд курорт Яровое входит в ТОП самых популярных у россиян. И 2023 год, судя по всему, не станет исключением. Одни едут сюда в санатории с целью оздоровиться, другие – развлечься, повеселиться и потусить. Что ждет туристом летом 2023 года, как дохать до Ярового, сколько стоит проживание – в материале КП.

Mary Gu и Burito

Причал 22 на Яровом называют тусовочным. Здесь проходят концерты российских звезд шоу-бизнеса и каждый день устраиваются вечеринки с топовыми ди-джеями, за что место прозвали «Сибирской Ибицей». В прошлом году на сцене курорта выступали Niletto, Клава Кока и Люся Чеботина.

Фото: скриншот видео с паблика «Курорт Яровое. Алтайский край»

Летом-2023 ожидается приезд Mary Gu. Поп-певица выступит 14 июля со своими хитами «Пьяный романтик», «Дисней» и др. (0+)

Хит «По волнам, по волна-волнам» отдыхающие на волнах Ярового смогут исполнить 1 июля вместе с Burito (18+).

А 8 июля концерт на берегу озера Яровое даст Sevak (18+) – участник Евровидения-2018 от Армении, исполнитель треков «Жди меня там», «Сияй», «Без тебя не так».

Новые баньки и зона с бассейнами

Причал 42 позиционируется как место для семейного и дружеского отдыха. Здесь туристы купаются в целебном соленом озере и загорают на золотистом песке. Вода в Яровом славится горько-соленой минерализованной рапой и лечебными иловыми грязями.

Отсюда можно отправиться в рейс по побережью на открытой барже и посетить Теплый Ключ, с ветерком прокатиться на катере.

На берегу обустроено множество водных аттракционов и горок, работает прокат лодок и катамаранов, а также пресный бассейн для маленьких туристов. Местный аквапарк «Лава» под открытым небом – самый большой в Сибири. Главная его достопримечательность – волновой бассейн, где полны поднимаются до 2 метров.

На берегу есть бани и сауны Фото: Олег УКЛАДОВ

Для активного отдыха на пляже есть игровые площадки с сетками для волейбола. Расслабиться и отдохнуть можно в зоне релакса – там затопят баньку у самой воды, предложат массаж и фитобочки.

На причале в этом году обещают обустроить новую локацию с бассейнами и освежить бани.

Пожарить шашлычок на берегу

Для любителей «дикого» отдыха работает Причал 55. Там есть все необходимое для пикника на берегу озера: беседки и мангалы, бар с напитками и выпечкой, бесплатная вода и кипяток, бани, душевые и санитарные зоны. В этом году заработает еще и прачечная. Размещение по прибытию, без брони.

Целебная грязь

Концентрация соли в Большом Яровом настолько высокая, что на поверхности воды можно лежать и читать газету. По этой же причине в озере нет рыбы. Артемия – его единственный обитатель. Отмирающие рачки падают на дно и вместе с концентрированными солевыми отложениями и образуют толстый слой грязи, которая обладает целебными свойствами. Ежегодно на Яровом проходит флешмоб по лежанию звездочкой на воде. В 2022-м на курорте установили рекорд – в «шоу звезд» приняли участие 3973 человека.

На пляже - золотистый песок Фото: Олег УКЛАДОВ

Царская солонка

В 40 км от Ярового есть соленое Бурлинское озеро, которое окрашивается при жаре розовый цвет. Приезжающие туристы говорят, что не видели ничего подобного. А какие завораживающие снимки здесь можно сделать! Такой необычный цвет обусловлен жизнедеятельностью микроорганизмов, обитающих в соленых водах.

Соленость вод Бурлинского озера выше солености Мертвого моря. Такое количество соли определило привлекло к этим местам промышленников. Начиная с 18 века, здесь добывают пищевую соль. Именно бурлинская соль поставлялась к императорскому двору. Петр I назвал Бурлинское озеро «Царской солонкой».

Добыча соли здесь ведется по сей день. На берегу озера расположен поселок Бурсоль и соледобывающий комбинат

Как добраться до Ярового

Из Барнаула:

На автомобиле: трасса Барнаул – Павловск – Камень-на-Оби – Крутиха – Хабары – Славгород – Яровое. Длина пути составит 350 км.

На автобусе: ежедневные рейсы с 07:00 до 23:00

На поезде: можно добраться до железнодорожной станции до станции Славгород (7 км от Ярового).

Из Новосибирска

На автомобиле: Новосибирск – Ярково – Ордынское – Крутиха – Хабары – Славгород – Яровое. Длина пути составит 410 км.

На автобусе: ежедневные рейсы с 00:10 до 23:30

На поезде: до станции Славгород – поезд 627Н (через день).

Купаться на Яровом можно как в соленом озере, так и в бассейне Фото: Олег УКЛАДОВ

Где разместиться, цены на проживание

Место для проживания на Яровом можно найти на любой кошелек. В отелях – комфортнее, в палатках – дешевле.

Неподалеку от причала находится две гостиницы, где номера оснащены всем необходимым, включая душ, туалет, холодильник, телевизор, фен и другими благами цивилизации. Стоимость проживания за сутки – от 3 тысяч рублей.

Также туристы могут разместиться в гостевых домах повышенной комфортности на прибрежной зоне. Они рассчитаны на 2-8 человек. Дома расположены на закрытой охраняемой территории с выходом к озеру. Минимальная стоимость – от 15 тысяч рублей.

Вариант подешевле – домики в кемпинге. Они находятся близко к воде и всем доступным на Яровом развлечениям. В каждом домике стоит по две односпальные кровати, но душ и туалет – общие, на территории кемпинга. Сутки стоят от 1,5 тысяч рублей.

Самый дешевый вариант – приехать со своей палаткой. Нужно будет заплатить только за место на кемпинге – от 500 рублей. На территории есть санитарные зоны с горячей водой, беседки с мангалами, бани на воде и др.

Также можно посуточно снимать квартиру у местных. Аренда в летний сезон стоит от 2 тысяч рублей за сутки.