Жительнице Барнаула грозит до 7 лет лишения свободы за нелегальные таблетки для похудения

Идет следствие. Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Алтайские таможенники пресекли ввоз опасных таблеток с сибутрамином. Это психостимулятор, усиливающий чувство насыщения.

Лекарство используется для лечения ожирения и применяется при терапии больных с избыточной массой тела. Однако это сильнодействующее вещество, его свободный оборот в России под запретом.

В обход закона 42-летняя жительница Барнаула заказала средство для похудения на одном из зарубежных сайтов. По всей видимости, она надеялась, что посылка не вызовет подозрений. И все же таможенники нашли контрабанду.

– Препараты были изъяты и отправлены на исследование, которое показало, что в их составе содержится запрещенный к свободному обороту в России сибутрамин общим весом более 61 гр. Алтайская таможня возбудила в отношении 42-летней женщины уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ), которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет с возможным штрафом до одного миллиона рублей, - рассказала официальный представитель Алтайской таможни Алена Кекина.

На данный момент проводится следствие, устанавливаются обстоятельства преступления.

Напомним, ранее таможенники пресекли ввоз 27 тысяч наборов контрафактного конструктора Lego. Грузовик задержали совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю в районе пункта пропуска Веселоярск.

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