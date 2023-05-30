Лего-нелегал: на Алтай пытались незаконно провезти детский конструктор из серии Minecraft, Marvel и Ninjago

Незаконно в грузовике перевозилось более 27 тысяч наборов конструктора. Фото: пресс-служба Алтайской таможни

Алтайские таможенники нередко находят контрабанду в перевозимых из-за границы грузах. Как правило, это наркотики, табак, запрещенные вещества и даже оружие. Но очередной контрабандист покусился на святое – он пытался незаконно провезти детский конструктор Lego. Подробности рассказали на Алтайской таможне.

У сотрудников таможенной службы подозрение вызвал автомобиль, который ехал из Казахстана. Грузовик задержали совместно с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю в районе пункта пропуска Веселоярск.

Фото: пресс-служба Алтайской таможни

– Таможенники остановили автомобиль с товарами народного потребления. Во время проверки среди указанных товаров были обнаружены неучтенные в товаросопроводительных документах детские конструкторы Lego, – рассказала начальник пресс-службы Сибирского таможенного управления Евгения Кузнецова.

На коробках конструкторов были логотипы популярных серий Minecraft, Marvel, Ninjagо, Starwars и др. Их количество было огромными – более 27 тысяч наборов, и все – с признаками контрафакта. Экспертиза подтвердила, что конструкторы не оригинальные, товар изъяли. Сейчас специалисты оценивают ущерб правообладателям товарных знаков.

Отметим, что летом 2022 года датский производитель конструкторов Lego полностью прекратил работу в России. Компания также разорвала отношения с Inventive Retail Group, которая управляла магазинами бренда в стране.