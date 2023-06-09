В Подмосковье арестовали «духовного лидера Алтая» по подозрению в афере на 55 млн рублей

Шамана Акай Кине арестовали в московском метро Фото: Олег УКЛАДОВ

В Подмосковье по подозрению в мошенничестве арестовали Кине-Тёёлёсдьетиас Акай Ким Уулы – он же Акай Кине и Сергей Кыныев, называющий себя «духовным лидером» Алтая. О задержании сообщает «Ъ».

Что известно о деле?

По версии следствия, шаман вместе с сотрудником центрального аппарата ФСБ Глебом Трубачевым-Гудовичем, который уже осужден, похитили 55 млн рублей у бизнесмена, обещая защитить его от рейдеров.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало обращение экс-супруги сотрудника ФСБ, которого женщина обвинила в проведении неких махинаций в подмосковном Одинцово. По результатам проверки в отношении Трубачева-Гудовича следственный комитет возбудил уголовной дело о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Офицер не стал отпираться и признал свою вину. Вместе с тем заключил с военным прокурором Москвы сделку. Экс-сотрудник ФСБ сообщил, что к нему якобы осенью 2020 года обратился бизнесмен Раис Габдрахманов – владелец компаний ООО «Промстрой» и ООО «Энергопромстрой». Последний попросил защитить его от неких кавказцев, которые захотели провести в состав правления своих представителей. Бизнесмен посчитал это попыткой рейдерского захвата.

Как рассказал Трубачев-Гудович, якобы вместе со своим приятелем Акай Кине за 55 млн рублей они наняли детектива и чеченцев, которые убедили оставить Габдрахманова в покое.

Суд назначил бывшему госслужащему наказание в виде лишения свободы на срок три года. Такой приговор вынесли с учетом раскаяния подсудимого, заступничества потерпевшего, который говорил, что его лишь избавили от проблем, а также возврата 7,5 млн рублей.

Шамана Акай Кине арестовали в московском метро.

Кто такой Акай Кине и почему он «духовый лидер Алтая»?

Акай Кине, бывшей некогда Сергеем Киныевым, приписывает себе множество регалий. Он и «главный шаман», и «духовный лидер Алтая», а также президент «Духовного центра тюрков «Кин алтай»».

Как пишут алтайские СМИ, в 2014 году он разговаривал с духом «принцессы Укока» – это мумия молодой женщины, которую нашли в ходе археологических раскопок на могильнике Ак-Алаха урочища Укок в 1993 году.

– Когда ее доставили в наш музей, мы провели с ней обряд, и она сказала – я даю вам еще два года отдохнуть, а потом меня нужно перезахоронить на плато Укок, – говорил Кине.

Через несколько лет от разговора с духами Акай Кине внезапно пришел земному коммунизму. Он потребовал вернуть ему гражданство СССР. Его намерения были максимально серьезный – «главный шаман» даже обратился в суд.

– Группа людей типа Абрамовичей получает огромные деньги, ничего не вкладывая в развитие России. Каждый гражданин, рожденный в СССР, имел право на землю, нефть, газ, золото, а теперь почему-то этим пользуется не народ, а группа людей. Это меня возмущает. И не меня одного, естественно, - рассказывал он «КП–Барнаул».

Горно-Алтайский городской суд отказал в удовлетворении такого искового заявления.

В 2020 году «шаман» прославился тем, что проводил обряд «успокоения» коронавируса. На тот момент Республика Алтай оставалась последним «чистым» регионом в стране, куда не пришла инфекция.

– Мы не боремся с пандемией. Я делаю ей подношение как знак уважения, и мы должны принять поведение вируса как урок, – пояснял тогда шаман. – Думаю, что уважительное отношение к вирусу, в том числе Республику Алтай, и защищает. Нужно чтобы коронавирус успокоился, ушел в свою природу.

Правда, коронавирус не успокоился, и через некоторое время пришел и в Республику Алтай, а за ним последовали несколько волн эпидемии, унесших жизни сотни людей.

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