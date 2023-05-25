Честно и открыто. Как оценили отчет Виктора Томенко депутаты, общественники и участники СВО

Отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко 25 мая 2023. Фото: Антон Червяков

25 мая на сессии АКЗС губернатор Алтайского края Виктор Томенко представил отчет о результатах работы правительства региона за пять лет. В зале присутствовали депутаты, общественники, участники СВО, представители сферы медицины, образования и многие другие. После выступления некоторые из них поделились мнением как о самом отчете, так и о результатах «пятилетки» Виктора Томенко.

Иван Лоор, депутат Государственной Думы:

- Пять лет назад президент РФ предложил кандидатуру промышленника Виктора Томенко на пост руководителя аграрного Алтайского края. А сейчас он является еще и председателем комиссии Госсовета России по направлению «Сельское хозяйство» при президенте и определяет аграрную политику всей страны.

Необходимости перечислять результаты его работы за пять лет нет, я назову только несколько цифр, так как все познается в сравнении. Я не помню, чтобы буквально за год в три раза было увеличено количество инвестиций на приобретение новой техники и технологий в сельском хозяйстве. А это ведь не просто техника, это еще и достойные условия жизни для тех, кто на этой технике работает.

Буквально за пять лет валовый региональный продукт в агропромышленном комплексе края увеличился в два раза. Бюджет региона за пять лет также вырос в два раза. А это говорит о том, что отношение федерального центра к Алтайскому краю очень позитивное. Структура, выстроенная губернатором, депутатским корпусом, работает не только на имидж, но и на результат.

Отмечу еще один аспект. Виктор Петрович сказал, что нам удалось передать на федеральный бюджет дорогу, которая идет на Казахстан. Это произошло именно в период его руководства, хотя этим занимались и другие люди, и даже не годы, а десятилетия. Благодаря этому десятки миллиардов рублей придут на развитие федеральных дорог Алтайского края.

Хотелось бы поблагодарить президента Владимира Путина за то, что он поддержал кандидатуру Виктора Томенко и предложил ему в очередные 5 лет возглавить руководство регионом.

Владимир Пелеганчук, заместитель председателя постоянного комитета АКЗС по здравоохранению:

- Я бы хотел сказать об эффективности работы губернатора в сложный период пандемии. Это круглосуточная работа возглавляемого им оперштаба, принятие многих мер, в том числе и непопулярных: перепрофилирование медучреждений, организация ковидных госпиталей, обеспечение лечебного процесса, решение проблем с кислородом. И это все мы вместе под руководством губернатора решали. И мы с этим справились.

В 2021-22 годах шла очень интенсивная работа по формированию материально-технической базы, по строительству ФАПов, участковых больниц и т.д. И это все нужно было сделать в короткий промежуток, чтобы потом достичь результатов, которые поставил президент РФ, по увеличению средней продолжительности жизни к 2030 году как минимум до 73 лет. Самое же главное – по инициативе губернатора был принят закон о поддержке медиков и ежемесячных выплатах в первичном звене здравоохранения.

Сделано много, но впереди предстоит еще огромная работа. И проблемы, которые существуют, были честно и открыто обозначены перед всем краем и медицинским сообществом.

Сергей Войтюк, руководитель регионального исполкома «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) в Алтайском крае:

- Важный тезис, который обозначил губернатор, о том, что Алтай – земля сильных людей. Иногда нам действительно не хватает такого оптимистичного настроя и трезвого взгляда. Мы пережили очень сложные годы – пандемия, колоссальное санкционное давление, и, тем не менее, мы в росте, и это видно по цифрам.

Мы сложный субъект с точки зрения числа муниципалитетов, протяженности дорог. И решить все проблемы сразу в принципе нет возможности. Нет такой волшебной палочки ни у губернатора, ни у президента. Но поступательно мы движемся вперед, и мы можем развивать целые секторы. И они у нас становятся якорными, хотя еще буквально 10-15 лет назад мы их вообще не воспринимали.

Да, есть сложности, но они свойственны не только для нашего края. По некоторым направлениям без поддержки федерального центра мы не сможем работать. И в этой части правительство края делает все возможное. А мы должны помогать правительству, как сказал Виктор Петрович, «выбивать» финансирование во благо жителей края.

Владислав Лапердин, заместитель руководителя регионального отделения Фонда «Защитники Отечества», участник СВО:

- Виктор Петрович личным участием, неравнодушным отношением поддерживает участников СВО, членов их семей, оказывает серьезную гуманитарную помощь ребятам, которые находятся на спецоперации. Тем, кто вернулся, прежде всего, важна моральная поддержка. Когда ребята приезжают домой, они находятся в сложной ситуации. Там другая жизнь, другие взаимоотношения между людьми. Здесь все иначе. И много неравнодушных людей помогают им, например, в центре помощи участникам боевых действий в Барнауле. Я думаю, общими усилиями будет развиваться и наш фонд. Постараемся сделать все возможное, чтобы ребята не чувствовали себя брошенными.

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