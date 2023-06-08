«Марципанка на каникулах». В Белокурихе сняли шоу с участием Miss Europe

Для короны у Татьяны Федорищевой был отдельный чемодан. Фото Никиты Данилова

На Алтае, в Белокурихе, прошли съемки нового развлекательного шоу о путешествиях «Марципанка на каникулах» для телеканала Russian Music box. Ведущая - Татьяна Федорищева, обладательница титулов Мисс Туризм Крыма и Miss Europe MTU показала необычные туристические места в окрестностях Белокурихи, посетила рысистые бега на ипподроме «Алтай», наградила победителей заездов и сама приняла участие в тренировке на качалке.

Задача телепроекта, по замыслу организаторов, развитие и популяризация туризма в регионе среди молодежи, знакомство с культурой и обычаями. Название родилось из идеи сделать что-то близкое по духу к детству.

- Съемочная группа прилетела в Новосибирск, и мы поехали до Бийска на поезде в плацкарте, при этом все так устали, что легли спать и даже пропустили остановку в Барнауле, хотя планировали погулять,- поделилась подробностями главная героиня шоу.

По словам Татьяны, съемки сначала планировались в Республике Алтай, часть реквизита ехала курьерской службой в Горно-Алтайск.

- Но за пару дней до выезда, оказалось, что мы поедем в Белокуриху, пришлось экстренно переоформлять адрес, благо нам пошли навстречу, а иначе бы часть съемок не получилась бы. А в остальном все шло четко, нам помогала даже погода, - вспоминает девушка.

Одним из самых зрелищных моментов стали тренировки главной героини на ипподроме. Татьяна занимается верховой ездой в Москве у именитого тренера Екатерины Орловой, которая была с ведущей на связи и давала комментарии, так как рысистые бега сильно отличаются от выездки. В столице, по словам Татьяны, сложно найти школу по рысистым бегам, только частного тренера, поэтому это был первый опыт. Сначала был тренировочный заезд шагом, а на второй день уже - тренировочные заезды рысью в компании с чемпионом «Сибирского круга» - Дмитрием Свиридовым.

Одним из самых зрелищных моментов стали тренировки главной героини на ипподроме. Фото Никиты Данилова

- Проехали несколько кругов по ипподрому. Тут и наши операторы отличились, они сидели с Дмитрием в одной качалке и снимали заезд, и все это на скорости!- на эмоциях вспоминает красавица и спортсменка.

На горе Будда ведущая рассказывала про барабаны, медитации и сад камней. А вот съемку шаманов, которая изначально была по сценарию, решили не включать в финальную версию.

- Шаманы оказались бутафорские, очень разочаровались,- поделился pr-агент Никита Данилов. - Было ощущение, словно ты у Дедушки Мороза на детском утреннике. Все как-то наиграно. Возможно, для детей и подростков - это интересный перфоманс, но когда по работе насмотрелся на экстрасенсов и актеров, душа уже требует подлинности.

В поездку на Алтай Miss Europe брала три чемодана. В одном было множество нарядов - для каждой локации образ продумывался изначально, согласовывался с операторами и продюсерами. Были и вечерние платья, и народные наряды, исторический костюм и даже шляпа в стиле мушкетеров. Второй чемодан был с обувью, больше всего места занимали конные ботинки и туфли-братц для одного из образов. И третий саквояж был с короной и лентой.

- Короны изготавливаются ювелирами, их можно и нужно перевозить только в специальной коробке, а она занимает много места, - отметила Татьяна. - Так как короны каждый год передаются новой победительнице, важно хранить драгоценности бережно.

В эфир телешоу выйдет в июле.

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