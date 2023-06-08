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НовостиПроисшествия8 июня 2023 2:39

Два масштабных лесных пожара разбушевались на Алтае

Причиной одного из них стала сухая гроза
Александра Сапожкова
Тушение осложняют высокая температура и ветер

Тушение осложняют высокая температура и ветер

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае 7 июня разгорелись два масштабных лесных пожара, сообщили в Минприроды региона.

Один разбушевался в Ракитовском лесничестве - возгорание там возникло из-за сухой грозы. Второй зафиксирован в Баевском лесничестве. Огонь полыхает в 2,5 км от с. Грязново Тюменцевского района, от населенного пункта его отделяет озеро Большое Утичье. Однако угрозы населенному пункту нет.

По данным на утро 8 июня, пожар в Баевском лесничестве локализован на площади 120 га. Сейчас выполняются работы по его ликвидации.

Тушение в Ракитовском лесничестве продолжается. Для контроля за очагами возгорания задействован вертолет. Огнем пройдено 720 га, работы по тушению осложняют высокая температура и ветер.