Весенний бэби-бум случился в Барнаульском зоопарке

Новорожденные львята. Скриншот видео барнаульского зоопарка

Можно с уверенностью заявлять, что каждый год, преимущественно весной, в барнаульском зоопарке происходит настоящий бэби-бум. Вот и сейчас радостные известия из «Лесной сказки» приходят буквально каждый день.

Настоящее чудо, не иначе, случилось в праздник светлой Пасхи: в первые часы этого дня на свет появилась тройня прекрасных тигрят. Что удивительно, год назад Багира также принесла потомство именно в Пасху! Видимо, распереживавшись за свою соседку, львица Ая спустя несколько часов также начала рожать. Это уже второй раз, когда тигрята и львята появляются на свет в один день! Вот так устроена природа.

А еще в зоопарке рассказали, что в апреле также родились три суриката, один енотик, муфлон и несколько волчат – сколько именно пока не удалось подсчитать.

Также этой весной уже произошло пополнение в семействе козлов. В марте там за одну ночь родилось сразу шесть сорванцов. Кроме того, у пары нубийских коз появился сыночек, а 8 марта у их камерунских «родственников» – маленькая белая лапочка-дочка.

К сожалению, не обошлось без недопонимания: в процесс воспитания вмешался животный инстинкт. По причине, известной только самой маме-козе, она отказалась от новорожденного и бремя вскармливания нубийского козлика легко на плечи сотрудников «Лесной сказки», с чем они прекрасно справляются: малыш растет и радует окружающих.

Напомним, в ночь с 31 декабря на 1 января в «Лесной сказке» также родились замечательные гималайские медвежата. Буквально пару недель назад малыши только-только начали выходить на прогулку вместе со своей заботливой мамой Дашей. В первый же день на «свободе» они познакомились со своим соседом – дядей Тимошей и даже каким-то образом сумели прорваться на его территорию. А уже сейчас эти маленькие косолапые сорванцы спокойно принимают еду из рук сотрудников зоопарка.

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