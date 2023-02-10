На Алтае будут судить новосибирского школьника, который воткнул нож в спину друга

Дело возбудили по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением оружия)
Фото: Олег УКЛАДОВ
На Алтае завершили расследование уголовного дела в отношении 14-летнего подростка из Новосибирска. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает алтайское управление Следкома.
По данным следствия, в прошлом году несовершеннолетний на каникулах гостил у бабушки в одном из сел Егорьевского района. Вечером 6 ноября он поссорился с другом по незначительному поводу и между ними завязалась драка.
- Подросток складным карманным ножом нанес удар в спину друга. После чего несовершеннолетние вызвали скорую помощь. 14-летнего потерпевшего госпитализировали и своевременно оказали ему медпомощь, - рассказали в ведомстве.
Дело возбудили по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением оружия). Оно направлено в суд. Школьник полностью признал вину и раскаялся.
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