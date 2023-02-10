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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 12:14

На Алтае будут судить новосибирского школьника, который воткнул нож в спину друга

Подростки поссорились по незначительному поводу
Александра Сапожкова
Дело возбудили по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением оружия)

Дело возбудили по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением оружия)

Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае завершили расследование уголовного дела в отношении 14-летнего подростка из Новосибирска. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает алтайское управление Следкома.

По данным следствия, в прошлом году несовершеннолетний на каникулах гостил у бабушки в одном из сел Егорьевского района. Вечером 6 ноября он поссорился с другом по незначительному поводу и между ними завязалась драка.

- Подросток складным карманным ножом нанес удар в спину друга. После чего несовершеннолетние вызвали скорую помощь. 14-летнего потерпевшего госпитализировали и своевременно оказали ему медпомощь, - рассказали в ведомстве.

Дело возбудили по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, с применением оружия). Оно направлено в суд. Школьник полностью признал вину и раскаялся.

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