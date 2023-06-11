Библиотека 21 века: чем «живет» и как привлекает читателей барнаульская «Шишковка»

Кстати, в «Шишковке» можно оставить свою книгу и бесплатно обменять ее на чужую Фото: Олег УКЛАДОВ

В конце мая читательское сообщество отметило День библиотек. Сейчас, конечно, их популярность заметно меньше, чем в период до появления интернета, но постепенно они находят новые интересные ниши, проводят акции, экскурсии и многое другое. Чем сейчас живет современная библиотека и как много пыли в фондохранилище, «Комсомолке» рассказала директор алтайской «Шишковки» Татьяна Егорова.

Самый главный вопрос, который интересует многих читателей: откуда в библиотеке берутся книги? Ведь порой кажется, что там есть абсолютно все!

– У нас есть несколько источников финансирования. Они позволяют закупать нам около 12-13 тысяч книг в год. Но это не только приобретенные книги, но и те издания, которые поступают к нам в фонд в рамках исполнения закона об обязательном экземпляре. Наша библиотека является книжной палатой Алтайского края, и все что издается на территории края должно поступать к нам. Минимум к нам должно приходить три экземпляра: один отправляется в страховой фонд, мы его не трогаем, второй – пользовательский и еще один дополнительный страховой, но он тоже может быть в читательском зале или на абонементе, - говорит директор библиотеки.

Но это все касается обязательных экземпляров. В целом же библиотеки стараются опираться на читательский интерес. Все же они работают именно для людей. Для подбора литературы в «Шишковке» есть специальный штат. В него входят профильные сотрудники из всех отделов. Они следят за новинками по своим направлениям и дают рекомендации. Учреждение активно работает с издательствами, а еще следит за престижными литературными премиями, где можно узнать много интересного и полезного.

Несите книги нам!

И все же стоит принять, что Алтайская краевая универсальная научная библиотека имени Шишкова больше научная, чем художественная. Хотя сотрудники все же стараются расширять фонд всеми доступными способами, и не только материальный, но и виртуальный.

– Даже если нет печатного экземпляра, у нас есть возможность предоставить эту книгу через электронную библиотеку. Это абсолютно бесплатно для всех жителей Алтайского края. Для этого необходимо быть записанным в библиотеку и при этом не обязательно «Шишковки», - поясняет Татьяна Ивановна.

Кстати, если ваша домашняя библиотека уже не трещит по швам, а полок не хватает, то книги можно передать в ту же «Шишковку». Их можно оставить в пункте книгообмена или же передать специалистами для изучения. Не редки случаи, когда удавалось среди всего прочего найти уникальные экземпляры, которые в дальнейшем передавались в фонд редкой книги.

- На свалке ваши книги не окажутся в любом случае! – заверяет Татьяна Егорова. – У нас очень обширная сеть библиотек и мы какие-то экземпляры можем передавать в другие филиалы. Каждого дарителя мы благодарим за то, что они не увезли книги на свалку, а привезли к нам.

«Шишковка» Фото: Олег УКЛАДОВ

Не резиновый фонд

При этом руководитель «Шишковки» признается, что фонд-то не резиновый и свободные места в нем закончились еще 500 тысяч томов назад. Вообще хранилище рассчитано на 1 млн экземпляров. Сейчас их 1 млн 410 тысяч штук! Часть пришлось вынести в читальные залы и в какой-то степени это для посетителей стало даже удобнее – книги, которые часто спрашивают – в открытом доступе.

– Так что потребность в каком-то новом хранилище у нас уже возникает, - говорит директор библиотеки.

Невозвратные книги

Помните, в нашем детстве был страх, что если не вернешь книгу вовремя, то придется заплатить штраф, а что еще хуже – тебя могут наказать и не выдать в следующий раз новую! Сейчас с такими «забывчивыми» должниками стараются работать более лояльно – напоминают, что время подошло к концу и надо бы продлить или вернуть.

Но кстати, был в истории «Шишковки» интересный исторический факт, когда как раз благодаря забывчивым читателям удалось возродить библиотеку буквально как птицу-феникс.

- В 1917 году был большой пожар в Барнауле и библиотека сгорела. Тогда несколько сотен книг были на руках у горожан. Уже после, когда начали восстанавливать ее, и был сбор по населению, то вот как раз те три сотни книг, которые вернули, стали ядром библиотеки, - рассказывает Татьяна Ивановна.

Сейчас библиотеки действительно современные Фото: Олег УКЛАДОВ

Эти уникальные тома до сих пор хранятся и понятное дело, что в таком помещении может быть пыльно, а, соответственно, требуется специальная обработка и уборка. Для этого существует специальный отдел консервации. Он занимается «лечением» книг, ведь даже они могут болеть и хранить в себе не только бесценные знания, но и вредные грибки. Увы, но с книги практически живые существа и с ними иногда такое бывает.

- Этот отдел отслеживает температурный режим, состояние фонда. Книги постоянно обеспыливаются – для этого есть специальное оборудование. Проводится регулярная влажная уборка. Как раз для этого и существует санитарный день. А ведь многие искренне не понимают, зачем он нужен, - поясняет Егорова.

Цифры

Самая старая книга из фонда библиотеки имени Шишкова была издана в 17 веке.