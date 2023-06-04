Знаменитая алтайская «Шишковка» отмечает 135-летие

Кроме того,библиотека отметит 150-летие Вячеслава Яковлевича Шишкова Фото: Олег УКЛАДОВ

В этом году Алтайская краевая библиотека имени Шишкова отмечает круглую дату – 135 лет. Некоторые мероприятия в честь юбилея уже презентовали. «Комсомолка» же расскажет о том, какие еще предстоят.

– Действительно, в этом году мы сплошные юбиляры, - говорит директор библиотеки Татьяна Егорова. – Библиотека была основана в 1888 году. Кроме того, мы отмечаем 150-летие Вячеслава Яковлевича Шишкова, имя которого уже 50 лет носит наша библиотека. Если говорить о юбилее библиотеки, то его мы начали праздновать еще в феврале, так как дата ее основания 14 февраля. Это мероприятия, рассчитанные на любую аудиторию: читателей, научное и профессиональное библиотечное сообщество.

Одно из таких мероприятий – это «Шишковка в кадре». Проект проводится по двум направлениям: «Событие» и «Портрет». Для того чтобы стать его участником достаточно прийти в библиотеку и запечатлеть себя там.

– Буквально пару дней назад мы провели итоги первого этапа. Но он продолжится до конца года. В ноябре мы озвучим его итоги, – продолжает Татьяна Ивановна. – Победителя голосования ждут приятные подарки и призы.

Еще одно мероприятие, которое было приурочено ко дню рождения библиотеки – это фестиваль книги «Издано на Алтае». Он начался в феврале и завершился в конце марта.

– В этом году он вовлек беспрецедентное количество участников – более 11 тысяч человек посетили фестивальные мероприятия. Они проходили на 74 площадках (библиотеки Алтайского края и Барнаула). За это время провели несколько сотен мероприятий. У нас были очень интересные гости, мы проводили мастер-классы. Количество людей, посетивших их, само за себя говорит об интересе людей к книге, знаниям, к интеллектуальному досугу, - рассказывает собеседница.

Нельзя не отметить и ежегодную акцию «Библионочь». Специально к этому мероприятию был открыт музейный уголок, и теперь посетители могут ознакомиться с историей легендарной «Шишковки».

– Среди экспонатов есть читательские формуляры начала прошлого века, неожиданные закладки, которые читатели оставляли в книгах, также рассказывается история проектов библиотеки, проводимых в разное время и многое другое, - добавляет Татьяна Егорова.

Кстати, и нынешние читатели также могут принять участие в формировании экспозиции. А если есть желание погрузиться с головой в мир книг, то можно сходить на экскурсию, во время которой расскажут и покажут где «Шишковка» только-только зарождалась, куда и как переезжала и сколько всего пережила за почти полтора века. Узнать о том, когда проходят экскурсии, можно в группе во «Вконтакте» и на официальном сайте. Следите за объявлениями.

Напомним, 7 июня стартует седьмой сезон проекта «Открытия библиосреда». На протяжении всего лета по средам в зеленом сквере у «Шишковки» будут проходить встречи любителей культуры, литературы и искусства. Их ждут тематические программы, лекции, викторины, экскурсии, концерты, работа Литературного театра и многое другое. Все мероприятия бесплатны. Присоединиться к клубу может любой.