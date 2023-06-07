Почти 50 приусадебных участков подтопило в результате паводка на Алтае

Одно село уже попало в паводковую зону Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

В Республике Алтай за минувшие сутки отмечается резкий рост уровня воды в реках. По состоянию на 8.30 (мск) 7 июня, подтоплено уже 49 приусадебных участков.

– Уровень воды в реке Чулышман составляет 720 сантиметров, при критическом 700. За сутки подъем воды составил 26 сантиметров, - сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по республике.

В настоящее время сложная обстановка складывается в селе Балыкча. Там уже есть подтопленные земельные участки. Ранее в региональном главке МЧС делали прогноз и по их сведениям в опасной зоне могли оказаться 18 приусадебных участков и домов, в которых проживает 85 человек (в том числе 22 ребенка), однако ситуация оказалась гораздо сложнее. Сейчас из-за аномально высокой температуры воздуха снеготаяние стало более интенсивным, а это значит, что уровень воды в реке будет расти. Соответственно под воду может уйти гораздо больше участков.

На период прохождения паводка в селе создали запас продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости. Пункт временного размещения, расположенной в Челушманской СОШ готов принять 150 человек. Местное население уже оповестили о текущей ситуации.

Уровень воды продолжает подниматься Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

– Для оценки складывающейся паводковой ситуации и оперативного принятия мер в селе Балыкча работает оперативная группа Главного управления. Всего привлечено 39 человек, восемь единиц техники, из них от МЧС России по Республике Алтай девять человек и три единицы техники, - докладывают в ведомстве.

За текущей обстановкой следят с земли и воздуха – запущены беспилотные летательные аппараты проводят.

На данный момент еще на одной региональной дороге в Республике Алтай временно прекращено движение автомобилей: из-за подъема уровня воды в Катуни закрыт проезд с 12 по 19 километр дороги Октябрьское – Мульта в Усть-Коксинском районе. Руководство Министерства регионального развития подписало приказ о временном закрытие движения до 18.00 (местного времени) 7 июня.

Из-за подъема воды в реке Катунь затопило дорогу. Фото: Министерство регионального развития РА

Напомним, накануне ведомство поручило закрыть движение по дороге Балыктуюль – Балыкча (49-97 км), также по дороге Саратан – Язула (в районе 16-го километра).