Аномальная жара осложнила паводковую ситуацию на Алтае

Уровень воды в реках поднимается Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Республике Алтай

Республика Алтай, изнывающая от аномальной жары как и другие сибирские регионы, столкнулась с еще одной природной стихией – из-за высокой температуры осложнилась паводковая ситуация. Подробнее о положении дел на текущий момент рассказали в Главном управлении МЧС России по республике.

– На территории Республики Алтай сложилась жаркая погода, что привело к таянию снегов в горах и подъему уровня воды в реках. Наиболее активный рост воды наблюдается на реках Катунь и Чулышман, - докладывают в ведомстве.

В опасную зону попало село Балыкча, где подтопление грозит почти 20 приусадебным участкам и такому же количеству жилых домов. В них проживает 85 человек, в том числе 22 ребенка.

Тем временем в селе сформировали запас продовольствия, медикаментов и товаров первой необходимости. При худшем сценарии их должно хватить на месяц. Готов пункт временного размещения. Он располагается в Челушманской СОШ. Единовременно пункт сможет принять 150 человек. На данный момент эвакуация не требуется. Подтоплений жилых домов и участков нет.

– ГУ МЧС России по Республике Алтай разработаны модели развития обстановки и доведены до органов местного самоуправления. В целях оценки складывающейся паводковой ситуации и оперативного принятия мер в село Балыкча направлена оперативная группа Главного управления, - также подчеркивают в ведомстве.

По состоянию на 19.00 в Улаганском районе полностью приостановлено движение всех видов транспорта. Это касается дороги Балыктуюль – Балыкча (49-97 км), также дороги Саратан – Язула (в районе 16-го километра). Ограничения введены до 12 часов 7 июня. Сейчас данные участки подтоплены.

Горно-Алтайавтодору дано поручение обеспечить безопасность движения автомобилей на указанных автомобильных дорогах.