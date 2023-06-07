СК возбудил уголовное дело после избиения подростка в туалете алтайской школы

Напавший на мальчика юноша стоял на внутришкольном учете Фото: Олег УКЛАДОВ

История с избиением 13-летнего подростка в туалете алтайской школы приняла новый оборот. Следственные органы возбудили уголовное дело на старшеклассника, избившего мальчика. Об этом сообщили в региональном управлении.

По данным СК, 16-летнего подростка подозревают в грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ). Следователи предполагают, что 2 мая в селе Турочак учащийся старших классов в туалете открыто похитил у подростка вейп – электронное курительное устройство. Позднее школьнику удалось вернуть похищенное, за что старший «товарищ» решил отомстить и избил его в туалете. В это время другие подростки наблюдали за происходящим и даже снимали на камеру.

На кадрах видео подозреваемый спрашивал, куда подросток дел его вейп. Тот ответил, что он находится у отца. Однако такой ответ юношу не устроил, и он начал бить парня по лицу.

После публикации видео в мессенджерах и соцсетях избиением заинтересовалась полиция. По данному факту проводилась проверка. Выяснилось, что напавший на мальчика юноша стоял на внутришкольном учете, а органы системы профилактики района допустили «недостатки и упущения», из-за которых он продолжил хулиганить.

- В настоящее время следователями проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и фиксацию доказательственной базы, а также обстоятельств, способствовавших совершению несовершеннолетним преступления, - отметили в ведомстве.

Также следователи выясняют, в каких условиях воспитывался несовершеннолетний фигурант уголовного дела. Его действиям во время конфликта в туалете дадут оценку.