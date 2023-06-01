На Алтае старшеклассник жестоко избил подростка из-за вейпа

Полиция проводит проверку по данному факту Фото: Олег УКЛАДОВ

Очередной случай школьного буллинга попал на видео. Полиция уже ведет проверку по данному факту.

О случае расправы из-за «электронки» стало известно после появления видео. Публиковать его на нашем сайте мы не будем из соображений конфиденциальности несовершеннолетних и их жестокости. На кадрах ученик старших классов одной из школ Республики Алтай прижал подростка к дверце кабинки туалета и начал бить по лицу, спрашивая, где его вейп. Парень ответил, что его забрал отец, однако старшеклассника такой ответ не устроил:

«Это мои деньги, [вейп, - прим. ред.] где?», - спрашивает обидчик.

«У бати», - отвечает жертва.

«У какого бати, не ври, ты Захарову отдал», - не успокаивался школьник.

Скриншот видео «Плохие новости»

Судя по видео, у парня серьезно пострадало лицо – после ударов оно превратилось в одно багровое пятно. В это же время другие школьники стояли рядом и смотрели на избиение. В конце издевательств старшеклассник пригрозил своей жертве удушением.

Как сообщили в ГУ МВД по Республике Алтай, по данному факту полиция уже проводит проверку. Для уточнения травм назначена судебно-медицинская экспертиза. Происшествие уже обсудили в комиссии по делам несовершеннолетних Турочакского района.

- В настоящее время установлены все обстоятельства произошедшего. Уведомлены заинтересованные субъекты профилактики, - отметили в полиции.

Уголовное дело пока не возбуждено, окончательное решение будет принято позднее.

Напомним, в апреле этого года Госдума приняла закон о запрете продажи вейпов несовершеннолетним.