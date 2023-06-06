Синоптики рассказали, когда аномальная жара ослабнет в Алтайском крае

Пик жары будет 7-8 июня Фото: Олег УКЛАДОВ

Алтайский край продолжает находиться во власти аномальной жары. О том, когда летний зной наконец ослабнет, рассказала Наталия Кобякова дежурный синоптик Гидрометцентра региона.

Жаркая и сухая погода объясняется тем, что над районами Алтайского края установился малоподвижный антициклон у земли и высотный гребень в нижних слоях тропосферы.

Наиболее высокие температуры воздуха в Алтайском крае ожидаются с 7 по 8 июня. В эти дни столбики термометров поднимутся до отметок +35…+40 градусов.

Уже 9 июня из-за прохождения холодного фронта жара ослабнет в западных районах, а 10-го на всей территории региона. Кроме того, ожидаются кратковременные дожди, грозы и усиление ветра до 20-22 м/с.

- Если 7-8 июня днем мы ожидаем +35…+40 градусов, то 9 июня +33…+38, по западу +27…+32 градуса. А 10 июня температура воздуха будет держаться в пределах +23…+28 градусов, - поделилась Наталия Кобякова.

По словам синоптика, пока средняя декадная температура июня в Алтайском крае составляет +20…+25 градусов, что выше нормы на 5-8 градусов.

В региональном управлении МЧС напоминают, что с 6 по 13 июня на большей части территории сохранится чрезвычайная, а местами высокая пожароопасность. Жителей и гостей региона призывают быть острожными при обращении с огнем.

Кроме того, спасатели призывают не купаться в необложенных местах.

- Соблюдайте правила безопасного отдыха у воды. Не купайтесь в непредназначенных для купания, непроверенных специалистами ГИМС местах. Не злоупотребляйте спиртным! Обеспечьте контроль за детьми, не оставляйте маленьких детей без присмотра, - призвали в ведомстве.

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