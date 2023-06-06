Салют на День России в Барнауле 2023: где и во сколько смотреть

По традиции праздничный фейерверк состоится на площади Сахарова Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 12 июня, в Барнауле отпразднуют День России. Как уже ранее рассказывала «Комсомолка», жителей и гостей краевой столицы ждет обширная программа мероприятий. А завершением праздника станет яркий фейерверк. Рассказываем, где и во сколько смотреть салют на День России в Барнауле 2023.

Как отметили в администрации Барнаула, по традиции праздничный салют состоится на площади Сахарова. Однако время будет немного отличаться от других празднований – не в 22:00, а в 22:30.

Всего на День России в городе запланировали 76 мероприятий. По словам председателя комитета по культуре Валерия Паршкова, они будут посвящены «единению российских регионов, всенародной помощи жителям освобожденных территорий и героям специальной военной операции». Кроме того, гостями краевой столицы станут жители Донецка и Славяносербска.

Праздновать День России начнут в 09:00 в Нагорном парке. Там поднимут государственный флаг. Во Дворце культуры Барнаула на улице Антона Петрова,146А пройдет выставка художника Сергея Боженко, посвященная защитникам России.

Большая часть мероприятий пройдет на площади Сахарова. Днем там состоятся спортивные состязания: армрестлинг, гиревой спорт, силовой экстрим, настольный теннис и другое. А вечером на сцене выступят городские коллективы и артисты из ДНР и ЛНР. Посмотреть подробную афишу можно в нашем материале.