Алтайская «Шишковка» запускает новый сезон «Открытой библиосреды»

Встречи проходят в сквере слева от центрального входа Фото: Олег УКЛАДОВ

Любителей литературы, музыки, театра и искусства приглашают на новый сезон «Открытой библиосреды» - традиционный летний проект Алтайской краевой библиотеки имени Шишкова стартует уже в июне. Подробнее о программе на ближайший месяц в эфире радио «КП-Барнаул» (106.8 FM) рассказала директор «Шишковки» Татьяна Егорова.

– Проект «Открытая библиосреда» наша библиотека реализует уже седьмой год, - рассказывает гостья студии. – Первый раз мы проводили его в парке «Солнечный ветер», а во втором сезоне решили, что зеленая лужайка у библиотеки тоже хорошо подходит, тем более если начнется дождь или непогода, то можно зайти в здание и там провести встречу. Каждый год в «Библиосреду» включаются разноплановые мероприятия на определенную тематику. Первая встреча в этом году будет посвящена Александру Сергеевичу Пушкину и его поэме «Бахчисарайский фонтан». Она состоится 7 июня. Мы поговорим о том, как создавалась эта поэма, о языке Пушкина, почему он не хотел публиковать ее, как он к ней относился.

Уже после завершения обсуждения литературный театр «Шишковки» покажет публике свое прочтение поэмы. Помимо этого участники «Библиосреды» смогут узнать о литературных новинках (проект «Завтра почитаю») и о том, как можно взять их почитать. А еще каждую среду будут проводить «Литературный театр на траве».

– Мы будем рассказывать и обучать искусству речи. Если человек в дальнейшем захочет продолжить обучение, то он сможет подключиться к работе литературного театра – это люди, которые пришли и точно также заинтересовались художественным словом, люди, готовые участвовать в наших художественных постановках. В течение года они работают, репетируют и выступают на публике, - рассказывает Татьяна Егорова.

Кстати, иногда литературный театр выезжает на гастроли, так что это еще одна хорошая возможность не только себя показать, но и на других посмотреть.

Во вторую встречу «Открытой библиосреды», 14 июня, можно будет попасть на экскурсию «По следам Шишковки».

- В этом году «Шишковка» отмечает юбилей (135 лет. – прим. ред.) и наши сотрудники подготовили экскурсию по тем местам и зданиям, где располагалась библиотека с момента ее основания, - добавляет Егорова. – Для участия в экскурсии требуется предварительная запись. Стартуем мы от здания на проспекте Ленина, 4. Продлится прогулка примерно полтора часа. Параллельно с этим в 19.00 у библиотеки начнется «Библиосреда».

21 июня Алтайский край и в частности Барнаул с головой погрузится в изучение поэзии Роберта Рождественского. Будет проходить множество мероприятий в рамках Литературного фестиваля и библиотека станет одним из его участников. В этот день там состоится семинар молодых литераторов. На него съедутся участники со всей России. Одним из почетных гостей будет Миясат Муслимова – заместитель министра печати и информации Республики Дагестан.

– Но нам она больше интересна не как чиновник, а как поэт. Помимо этого она является председателем дагестанского отделения союза российских писателей. В рамках «Открытой библиосреды» мы будем говорить с ней о творчестве Расула Гамзатова. В этом году исполняется 100 лет со дня его рождения. Программа называется «Я – здесь. Я – всюду и всегда», - рассказывает директор «Шишковки».

А 28 июня в рамках «Открытой библиосреды» состоится занятие проекта «Живая песня»/Live Song.

– В нашей библиотеке просто огромная коллекция виниловых пластинок. Это наша гордость. Программа получила название «Космическая Одиссея». Мы будем слушать, разбирать и даже исполнять вживую космическую песню «Space Oddity» Дэвида Боуи. Впервые песня была исполнена в 1969 году. Мы поговорим о том, как эта песня связана с литературой, а она напрямую связана с ней. Так что мы будем не только наслаждаться хорошей музыкой, но и постигать новую информацию, - приглашает Татьяна Егорова.