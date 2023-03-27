«И при встрече искры в глазах загорятся у нас»: жена погибшего военного рассказала, о чем писал ей любимый

Сергей и Ирина Голядкины были вместе со времен учебы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Уроженец Усть-Калманского района Сергей Голядкин за свои 28 лет совершил 13 прыжков с парашютом, взобрался на Эльбрус, женился на красавице, которая была готова отправиться за ним на край света, завел собаку и мечтал о детях. Но этому желанию было не суждено сбыться. 7 октября прошлого года молодой и талантливый боец погиб от тяжелых осколочных ранений при взрыве ракеты HIMARS. Герой был награжден Орденом мужества, Георгиевским крестом и Медалью за боевые отличия.

«Куда он, туда и я»

«Да, он был безумно красивым, добрым и искренним», - смотрит на фото Сергея его супруга Ирина. Девушке всего 25 лет, а она уже вдова…

Сергей и Ирина Голядкины Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Ирина и Сергей познакомились во время учебы в Павловском аграрном техникуме. Он был на три года старше – ухаживал красиво, а она не смогла устоять перед харизматичным парнем. Пара начала встречаться, а через полгода Сергей перебрался в Барнаул и поступил в политех. Но проучился там недолго – буквально через год потянуло к военному делу, и он уехал служить в Мурманскую область по контракту. Ирина же осталась на родине доучиваться и работать.

Сергей и Ирина Голядкины Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- 2,5 года встречались на расстоянии, а потом я уехала к нему. В 2020-м году мы поженились. Отговаривала ли я его быть военным? Нет, никогда. Я всегда поддерживала его выбор, - отметила Ирина.

В конце февраля прошлого года, когда мир буквально перевернулся, супруги возвращались из отпуска, как вдруг раздался звонок…

- Тогда еще направляли по желанию. Сережу спросили: «Готов?», он без промедления ответил: «Да». И 5 марта он поехал в зону СВО в первый раз. Даже телефон с собой не взял, мы месяц не общались вообще… Потом звонил по внутренней связи, мне приходилось в воинскую часть бегать, - добавила вдова.

Пока Сергей стоял на страже Родины, Ирина, как настоящая жена офицера, «воевала» за семейное гнездышко! Весной её попросили съехать со съемной квартиры, и девушка с вещами и собакой буквально осталась на улице.

Сергей, Ирина и их питомец Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Родители далеко, Сережа тоже, я совсем одна. Куда податься? Мне посоветовали обратиться к главе поселка, он выделил служебную квартиру в не очень хорошим состоянии, где требовался косметический ремонт. Я пошла за помощью к ребятам в роту, где служил Сережа. Дали двух бойцов, которые помогли восстановить ванную комнату, а вместе со своими друзьями я привела в порядок квартиру. Перед 9 мая мне предстоял переезд, старшина сказал ребятам, чтобы помогли. Помогали аж 10 человек. Тогда только ремонт меня и спасал, так как стали появляться сообщения о первых погибших, - подчеркнула собеседница.

«Поехали на Эльбрус»

В мае Сергей получил первое ранение и попал в госпиталь с осколочным переломом фаланги пальца. Лечение проходил в Подольске, а после реабилитации вернулся домой в отпуск на две недели.

Сергей и Ирина Голядкины Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Когда муж вернулся домой после первого ранения, я предложила поехать на Эльбрус, он согласился. Это был наше первое серьезное восхождение. Вообще мы часто ходили с ним в походы. Он не был профессиональным спортсменом, но любил горные лыжи и меня на них «подсадил». Сережа с лучшим другом Димой даже летом по траве катались на лыжах, - так искренне засмеялась девушка.

Сергей Голядкин Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Но отпуск был недолгим, и вскоре Сергею вновь пришлось покинуть любимую. 5 сентября боец отправился во вторую командировку, из которой, увы, не вернулся…

По словам Ирины, на этот раз связь с супругом была, но очень плохая. Он мог присылать СМС с разных номеров, а чтобы супруга его точно узнала, он называл её ласково «Макарешка» и в конце добавлял «н.н.н.» - никому не говори. Так Ирина должна была понимать, что это точно её Сережа.

- Я даже не помню, почему он стал называть меня Макарёшкой. Просто в один миг за мной закрепилось такое «позывное». Писал он нечасто и очень кратко: «Жив, здоров, люблю, целую», но иногда присылал свои стихи, который писал там же. На фронт я через других ребят передавала ему посылки, в том числе конфеты «Пчелка». Мармеладные такие, знаете? Он очень их любил. Я в каждую посылку старалась вложить всю свою любовь и теплоту, - продолжила супруга бойца.

8 октября Ирине позвонил брат Сергея, который тоже военный, и сказал, что пришла телеграмма со списком 200-ых и 300-ых грузов (погибшие и раненые, прим. ред.). В списке был и Сергей, но найти его, как оказалось, не так просто.

- Я звонила во все госпитали, но его нигде не было. Спрашивала всех наших, может, кто-то что-то знает. Звонила в Москву, но и там его не было. Потом к поиску подключился брат. Сережу мы нашли в Ростовской области, но уже не в госпитале, а в морге… Ему дважды запускали сердце, а на третий – не смогли, - говорит Ирина Голядкина.

Сергей Голядкин Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Тяжелое ранение Сергей получил в бою 7 октября. Утром бригада получила сообщение о том, что ВСУ-шники наступают. К бою подключилась артиллерия, и нашим удалось отбиться. Жесткий бой закончился примерно к обеду, солдаты даже успели покушать… А около пяти вечера раздались три хлопка со стороны противника, и над окопами, где сидели наши бойцы, разорвалась ракета HIMARS. Прилетевшие вниз осколки попали Сергею прямо в голову, а затем недалеко от него детонировала противотанковая мина.

- Сослуживец Сережи смог вытащить его из окопа, перебинтовал голову, проверил туловище – цело. Но голова сильно пострадала. Там его положили на «мотолыгу» (бронетранспортёр, прим. ред.) и довезли до врачей. Он был еще в сознании – кряхтел, брался за голову. В госпитале у него дважды останавливалось сердце. В последний раз откачать его не смогли, - подытожила жена героя.

После смерти Сережи Ирине пришлось вернуться домой. Вместе с собой она забрала и верного друга – пса. Родить малыша пара так и не успела, но, со слов Ирины, Сергей очень и очень об этом мечтал. Даже в стихе, посвященном родителям, он писал, что когда у него родится сын, то воспитает его точно так же, как его самого когда-то воспитала семья. Боец души не чаял в своих родных, и эти строчки читать без слез теперь невозможно:

«Очень сильно тоскую порой,

Очень сильно хочется домой,

Дома ждут родные меня,

Дома всех при встрече обниму я».

А вот стих, который Сергей посвятил жене Ирине и даже подписал авторство «С.Голядкин – любимый муж»:

«Вера твоя поддерживает меня,

Поддержку твою я не забуду никогда.

Время придёт в тот час

И при встрече искры в глазах

Загорятся у нас».

В память о Сергее

На линии фронта Сергей был известен как простой сибирский парень с позывным «Голландец». По инициативе волонтеров «Весточки» антидроновому ружью, переданному алейским зенитчикам, присвоили имя погибшего героя. Деньги на оружие для наших бойцов собирали всем миром.

- «Голландец» скоро снова заступит на боевой пост! Он будет на устах парней! Он будет жить в нашей памяти! – рассказали волонтеры.

А тем временем Ирина планирует исполнить их совместную с Сергеем мечту и покорить новые вершины.

- Скоро я отправлюсь в Непал, у нас с Сережей были замашки на Эверест. Вдвоем не получилось, но я обязательно поеду одна и исполню нашу общую мечту, - говорит Ирина Голядкина.

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