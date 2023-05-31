СК возбудил дело после развратного танца с участием 15-летней школьницы в ночном клубе Барнаула

Дело возбуждено после проверки Фото: Олег УКЛАДОВ

В марте в соцсетях всплыло видео с вечеринки в одном из барнаульских клубов. На кадрах девушка участвует в конкурсе: сзади неё стоит молодой человек с бородой и имитирует половой акт. Видео разошлось по пабликам, а позднее выяснилось, что это школьница, не достигшая 18-летнего возраста. По итогам проверки СК возбудил уголовное дело.

Для исполнения условий конкурса несовершеннолетняя нагнулась и примкнула к бедрам молодого человека. Несмотря на то, что все участники увеселительного мероприятия были в одежде, телодвижения были сродни эротическому фильму. В какой-то момент сторонний наблюдатель подошел к девушке и потянул за стринги, а бородач на видео даже оголил торс.

Судя по комментариям, вечеринка проходила в баре «Спичка». В заведении якобы как раз проводили тусовку для лиц от 14 лет.

После огласки в ГУ МВД по Алтайскому краю объявили о проведении проверки. Полицейские обещали выяснить все обстоятельства ситуации. И, по всей видимости, дело оказалось серьезным.

Как подтвердили в СУ СУ по региону, по данному факту возбудили уголовное дело по статье о развратных действиях в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.

К слову, как рассказал источник «Комсомолки», девушка, ставшая героиней видеоролика, заканчивает девятый класс. По данным источника, она стоит на внутришкольном учете.