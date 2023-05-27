Два сбитых лося за день: жителей Алтая предупреждают о диких животных на дорогах

Автомобилистов просят быть внимательными Фото: Олег УКЛАДОВ

На одной из трасс в Алтайском крае за один день сбили двух лосей. В минприроды региона рассказали обстоятельства этих аварий, а также призвали автомобилистов быть внимательными.

Двух сохатых сбили утром 25 мая на трассе Барнаул-Бийск. В каждом из этих случаев животные погибли. Ущерб, причиненный государственному охотничьему фонду, составил 160 тысяч рублей. По закону за наезд на лося не предусмотрен штраф, однако придется выплатить государству компенсацию за причиненный вред природе. При этом страховой полис защищает автомобилиста и в случае подобных аварий.

На многих участках дорог Алтайского края стоят знаки «Дикие животные».

– Это не просто информация к сведению, а предупреждение о серьезной опасности, которое требует от водителей особого внимания. В соответствии с ПДД, увидев такой знак, автомобилист должен снизить скорость и быть готовым объехать или пропустить выбежавшего на дорогу дикое животное, – отметили в ведомстве.

Всего в прошлом году в регионе произошли 22 аварии с участием диких копытных животных. Ущерб, причиненный государственному охотничьему фонду, превысил 1,2 млн рублей.

Чаще всего диких животных сбивают водители, которые превышают скорость, особенно по ночам. Лось может выбежать на дороге неожиданно, поэтому нужно быть предельно осторожными в тех местах, где водятся животные, следить за знаками.

– При появлении животных на проезжей части необходимо снизить скорость, вплоть до полной остановки, и включить аварийную световую сигнализацию. Внимание и осторожность могут в такой ситуации спасти не только жизнь животного и вашу собственную, – резюмировали в минприроды.

Кстати!

Жителей и гостей региона призывают звонить охотоведам при встрече с животными у дороги.

Бесплатный федеральный номер: 8-800-100-94-00 (по всей России);

Региональные номера по Алтайскому краю:

– 8(3852) 27-16-04

– 8(3852) 27-16-05

– 8-964-083-98-26

Ранее мы рассказывали о том, что В Республике Алтай водитель сбил лошадь, а после этого догнал ее и застрелил. Ущерб от преступления составил 40 тысяч рублей, мужчина возместил его.