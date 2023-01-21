На Алтае водитель сбил лошадь, догнал ее и застрелил

Мужчина пойдет под суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай под суд пойдет мужчина, который незаконно приобрел боеприпасы, а потом застрелил лошадь, которую сбил.

Следствие установило, что 3 ноября 2022 года мужчина ехал по дороге «Подъезд Талда-Тюнгур (природный парк «Белуха»). Там он сбил кобылу, которая затем самостоятельно ушла с проезжей части, но обвиняемый на этом не остановился: он догнал животное и застрелил лошадь, а тушу забрал, чтобы разделать на мясо.

– Ущерб от преступления составил 40 тысяч рублей, который возмещен потерпевшему в ходе расследования уголовного дела, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Республики Алтай.

За приобретение и хранение боеприпасов мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, за кражу – аналогичный срок.