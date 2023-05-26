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Общество26 мая 2023 7:17

Медики рассказали, как помогают пациентам в эндокринологическом центре Барнаула

Заболеваниями эндокринной системы страдают около 380 тысяч жителей Алтайского края
Герман Архаров
Краевой амбулаторный эндокринологический центр уже год работает на базе Диагностического

Краевой амбулаторный эндокринологический центр уже год работает на базе Диагностического

Фото: Олег УКЛАДОВ

В России проходит неделя профилактики заболеваний эндокринной системы. В Алтайском крае с такой проблемой столкнулись около 380 тысяч человек. У 120 тысяч – это нарушения в работе щитовидной железы, а у 100 тысяч – сахарный диабет. Сложным пациентам со всего региона оказывают помощь в амбулаторном центре в Барнауле.

Краевой амбулаторный эндокринологический центр уже год работает на базе Диагностического. Всего здесь оказали помощь уже 26 тысячам жителей Алтайского края. Кроме того, еще около 50 тысяч получили телемедицинские консультации с федеральными центрами.

В лечении используют комплексны подход. Вместе с эндокринологами работают узкие специалисты, каждый случай разбирается индивидуально.

– Болезни эндокринной системы опасны тем, что поражают большое количество органов и систем, страдают зрение, сердце, почки, суставы, опорно-двигательный аппарат, – отметили в минздраве региона.

Чаще всего на прием к эндокринологу приходят, когда у человека повышенный сахар. У пациентов разные жалобы. Среди них – раздражительность, усталость, а также головная боль.

При сахарном диабете может развиться диабетическая ретинопатия. Это отек сосудов сетчатки глаза, способный привести к потере зрения и даже слепоте. Коварство болезни в том, что на ранних этапах она протекает бессимптомно. Поставить диагноз на ранних стадиях поможет своевременное обследование, а также консультация офтальмолога.

По словам специалистов, со стороны неврологии сахарный диабет приводит к развитию полиневропатии. Так называется недостаточное кровоснабжение и нарушение обмена веществ в периферических нервах верхних и нижних конечностей. Чтобы понять степень поражения нервной системы, при наличии показаний, специалист назначает электронейромиографию.

Медики добавили, что сахарный диабет может сопровождаться резкими скачками сахара в крови. Для таких пациентов в эндокринологическом центре в Барнауле работает дневной стационар, куда отправляют жителей региона после комплексного обследования.

Ранее алтайский эксперт рассказала, опасна ли йодированная соль при эндокринных заболеваниях.

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