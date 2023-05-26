Медики рассказали, как помогают пациентам в эндокринологическом центре Барнаула

Краевой амбулаторный эндокринологический центр уже год работает на базе Диагностического Фото: Олег УКЛАДОВ

В России проходит неделя профилактики заболеваний эндокринной системы. В Алтайском крае с такой проблемой столкнулись около 380 тысяч человек. У 120 тысяч – это нарушения в работе щитовидной железы, а у 100 тысяч – сахарный диабет. Сложным пациентам со всего региона оказывают помощь в амбулаторном центре в Барнауле.

Краевой амбулаторный эндокринологический центр уже год работает на базе Диагностического. Всего здесь оказали помощь уже 26 тысячам жителей Алтайского края. Кроме того, еще около 50 тысяч получили телемедицинские консультации с федеральными центрами.

В лечении используют комплексны подход. Вместе с эндокринологами работают узкие специалисты, каждый случай разбирается индивидуально.

– Болезни эндокринной системы опасны тем, что поражают большое количество органов и систем, страдают зрение, сердце, почки, суставы, опорно-двигательный аппарат, – отметили в минздраве региона.

Чаще всего на прием к эндокринологу приходят, когда у человека повышенный сахар. У пациентов разные жалобы. Среди них – раздражительность, усталость, а также головная боль.

При сахарном диабете может развиться диабетическая ретинопатия. Это отек сосудов сетчатки глаза, способный привести к потере зрения и даже слепоте. Коварство болезни в том, что на ранних этапах она протекает бессимптомно. Поставить диагноз на ранних стадиях поможет своевременное обследование, а также консультация офтальмолога.

По словам специалистов, со стороны неврологии сахарный диабет приводит к развитию полиневропатии. Так называется недостаточное кровоснабжение и нарушение обмена веществ в периферических нервах верхних и нижних конечностей. Чтобы понять степень поражения нервной системы, при наличии показаний, специалист назначает электронейромиографию.

Медики добавили, что сахарный диабет может сопровождаться резкими скачками сахара в крови. Для таких пациентов в эндокринологическом центре в Барнауле работает дневной стационар, куда отправляют жителей региона после комплексного обследования.

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