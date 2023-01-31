Алтайские эксперты рассказали, опасна ли йодированная соль при эндокринных заболеваниях

Визит к врачу лучше не затягивать Фото: Олег УКЛАДОВ

С эндокринными заболеваниями может столкнуться каждый. При этом важно вовремя забить тревогу и обратиться к специалистам. Подробнее о том, на какие симптомы следует обратить внимание и почему визит к доктору лучше не затягивать, рассказала Анастасия Артюшенко, врач-эндокринолог краевого амбулаторного эндокринологического центра.

В чем особенности эндокринной системы?

– Эндокринная система – это система регуляции деятельности внутренних органов посредством гормонов, – объясняет эксперт.

Гормоны выделяются в различных железах щитовидной железы и надпочечников. Они нужны для работы всех органов, поддержания гомеостаза, а также в целом нормальной жизнедеятельности. Гормоны щитовидной железы важны для созревания мозга и формирования интеллекта, дефицит может способствовать ухудшению интеллектуальных и двигательных функций.

Наиболее частые заболевания эндокринной системы - сахарный диабет и заболевание щитовидной железы. Реже медики диагностируют заболевания надпочечников.

Когда нужно обращаться к врачу?

Чаще всего на прием к эндокринологу приходят, когда у человека повышенный сахар.

– Жалобы на заболевания бывают различные, порой сложно сразу сориентироваться. Отмечаются общие жалобы на раздражительность, усталость, головную боль. Но чаще всего к эндокринологу, как к врачу узкого профиля, направляют другие специалисты, которые по результатам обследований замечают изменения или патологию, – отметила Анастасия Артюшенко.

Она добавила, что проблемы с надпочечниками и гипофизом сложно предвидеть заранее, а вот занять профилактикой сахарного диабета можно.

О профилактике

Следует правильно питаться, много двигаться и сдавать анализы вовремя.

– Режим сна и питание непосредственно влияют на эндокринную систему. Здесь тоже очень важно вести здоровый образ жизни, – подчеркнула врач.

Для предотвращения заболеваний щитовидной железы нужно принимать йод и йодированную соль.

– Если человек съедает рекомендованные 5 граммов соли в день, то в организм поступает 100–200 микрограммов йода – как раз физиологическая норма, – отметили в минздраве Алтайского края.

Медики отмечают, что бояться йодированной соли не стоит. Профилактические дозы не повлияют даже на течение заболеваний щитовидной железы с избыточной продукцией гормонов. Единственное противопоказание – период подготовки к радиойодтерапии. Этот метод применяют для лечения рака щитовидной железы после операции.

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