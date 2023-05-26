15 на одного: стали известны подробности жестокого избиения подростка в Барнауле

Принимавших участие в избиении подростков уже задержали Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В соцсетях накануне сообщили об избиении несовершеннолетнего группой подростков. С места происшествия его госпитализировали в больницу. Что известно о ЧП на данный момент – в нашем материале.

Как рассказали в СУ СК и прокуратуре по Алтайскому краю, вечером 25 мая толпа из 15 подростков напала на 17-летнего юношу. Драке предшествовал конфликт на бытовой почве.

- Из 15 человек непосредственно в избиении участвовали два-три человека, остальные просто смотрели. По предварительным данным, они искали другого подростка – друга потерпевшего, - рассказала «Комсомолке» помощник прокурора Алтайского края по взаимодействию со СМИ и общественностью, советник юстиции Мария Антошкина.

По всей видимости, парень просто попал под раздачу за друга. Окружившие его подростки наносили удары, даже когда он упал на землю. Разогнать толпу удалось случайным прохожим. После избиения несовершеннолетний начал биться в конвульсиях, а спустя несколько минут встал и сел на лавочку, чтобы дождаться приезда медиков. Итогом избиения стали тяжелые травмы: у потерпевшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. Его доставили в больницу для оказания помощи. С чем был связан приступ, из-за которого начались конвульсии, выяснить не удалось.

Известно, что дети, участвовавшие в насилии над подростком, ранее не привлекались к уголовной ответственности, на учете не состояли.

В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и мотивы преступления. Подозреваемые в избиении установлены и задержаны, документе об избрании меры пресечения уже подготовлены. СК возбудил и расследует уголовное дело по ч.3 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц). Главный прокурор региона Антон Герман поручил провести проверку по факту ЧП и поставил на контроль ход дела и профилактическую работу.