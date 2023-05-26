В барнаульском дворе толпа подростков избила 17-летнего юношу

Проверка находится на контроле у руководителя ГУ МВД по краю Фото: Олег УКЛАДОВ

25 мая вечером во дворе одного из домов по ул. Шукшина в Барнауле произошла драка между подростками. В результате один из них оказался в больнице, сообщили в ГУ МВД по региону.

Сотрудники полиции нашли видеозапись в интернете, на которой запечатлен конфликт. Один из молодых людей оказывается на асфальте, другие наносят удары лежащему подростку. По факту полиция проводит проверку.

- Несовершеннолетние доставлены в отдел для разбирательства, с ними работали сотрудники ПДН. 17-летний пострадавший юноша находится в больнице. Степень тяжести вреда его здоровью устанавливается, - сообщили в полиции.

Проверка находится на контроле у руководителя ГУ МВД по краю Андрея Подоляна. По результатам будет принято решение.