Мать учила котят охотиться: на Алтае снежные барсы задавили 27 домашних коз и баранов

В нападении участвовали самка барса и котята Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

В Кош-Агачском районе Республики Алтай редкие снежные барсы напали на отару овец и коз, которые находились на дневном выпасе. Это уникальный случай, ведь ранее ирбисы не убивали столько домашних животных за один раз. Подробнее о случившемся рассказали в национальном парке «Сайлюгемский».

Все произошло в конце апреля. После сообщения хозяйки задавленных животных к месту происшествия выехали сотрудника национального парка. Всего редкие ирбисы задавили 27 коз и баранов.

– Для жителей высокогорий, у которых овцеводство порой - единственный способ пропитания и заработка, это большая трагедия, – пояснили специалисты.

Ученые пришли к выводу, что на животных напала самка с тремя подросшими котятами. Скорее всего она учила детенышей охотиться, ведь овцы и козы – легкая добыча.

Добавим, что хозяйке животных компенсировали ущерб, заплатив 135 тысяч рублей, из расчета 5 тысяч рублей за барана.

– Чабаны подтвердили ранее опубликованные доводы экспертов - снежного барса действительно стало больше. Ещё три года назад они даже не предполагали, что делят с ним одну территорию, а сегодня приходится делить пищу, – резюмировали специалисты нацпарка.

Ранее подобный случай произошел в Кош-Агачском районе Республики Алтай в 2021 тогда. Тогда один из фермеров обнаружил мертвого барана. Его разодрала самка ирбиса с двумя барсятами.

Напомним, мы рассказывали о том, что в последний раз специалисты проводили масштабный учет ирбисов в начале прошлого года. Тогда в России зафиксировали 75 особей, из которых в Республике Алтай обитали не более 44 снежных барсов.

По словам ученых, на численность редких ирбисов влияет множество различных факторов. Например, количество копытных, потому что хищники охотятся на них. В частности, речь идет о сибирском горном козле, поэтому важно, чтобы этих животных также было достаточно.

Главная угроза снежному барсу – ловля кабарги с помощью петель, установленных на тропах, ведь в ловушку попадают и ирбисы.