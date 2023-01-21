Мнение эксперта: что угрожает снежным барсам на Алтае

Популяция ирбисов в России стабильна Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

Одной из главных угроз снежному барсу в России остаются петли, которые охотники ставят на кабаргу. Об в ходе пресс-конференции ТАСС рассказал старший координатор проектов Всемирного фонда дикой природы (WWF) Александр Карнаухов.

В последний раз специалисты проводили масштабный учет ирбисов в начале прошлого года. Тогда в России зафиксировали 75 особей, из которых в Республике Алтай обитали 43-44 снежного барса. Следующий глобальный учет запланирован на 2024 год.

Если в целом говорить о популяции ирбисов в России, то она стабильна, даже с небольшой тенденцией к росту численности. Однако, по словам Александра Карнаухова, ареал обитания хищника состоит из отдельных группировок, которые чаще всего не связаны друг с другом.

– Правильнее смотреть состояние в отдельных очагах. Если посмотреть на группировки, то ситуация будет выглядеть несколько иначе. Есть несколько стабильных. Прежде всего это бассейн реки Аргут в Республике Алтай, где численность растет ежегодно, – рассказал старший координатор проектов Всемирного фонда дикой природы.

Он добавил, что ирбисы продолжают размножаться, это дает надежду, что снежный барс сохранится в долгосрочной перспективе. Кроме того, фиксируют случаи возрождения ранее утраченных группировок.

На численность снежного барса влияют различные факторы. Например, численность копытных, так как хищники охотятся на них. В частности, речь идет о сибирском горном козле, поэтому важно, чтобы этих животных также было достаточно.

– У нас снежный барс обитает в более экстремальных условиях. Здесь больше глубина снежного покрова, более низкие температуры. Соответственно из-за этого, в том числе, хуже ситуация с копытными, чем в ядре ареала обитания снежного барса, – пояснил координатор проектов Всемирного фонда дикой природы.

Главная угроза снежному барсу – ловля кабарги с помощью петель, установленных на тропах. В такие ловушки иногда попадают ирбисы.

Кроме того, иногда снежные барсы нападают на домашний скот и возникают конфликты с чабанами. Такие ситуации стараются решать, в частности, укрепляют загоны для скота.

Ранее мы писали, что минприроды и экологии РФ одобрило документ по сохранению редкого алтайского горного барана. Стратегию подготовили по инициативе Всемирного фонда дикой природы вместе со специалистами, которые много лет изучают и сохраняют редкого горного барана на Алтае и в Туве.

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