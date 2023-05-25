Скрывавшийся на Алтае житель Ленинградской области попался после угона автобуса

Парня задержали Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай задержали 22-летнего молодого человека, который угнал автобус. Выяснилось, что парень находится в федеральном розыске по подозрению в разбойном нападении в другом населенном пункте. Подробнее об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Скрываясь от суда, житель Ленинградской области приехал в Республику Алтай и обосновался в Горно-Алтайске, где снял жилье. Молодой человек не сидел на одном месте – в один из вечеров он выпивал в кафе. Когда спиртное кончилось, парень решил вернуться в свою съемную квартиру, однако плохо знал город и пошел в противоположную сторону. Через некоторое время он понял, что идет совсем не туда, изменил маршрут, а вскоре увидел припаркованный автобус Hyundai Aero Space и решил угнать его, разбив форточку с водительской стороны.

Ключи находились в замке зажигания - житель Ленинградской области сел за руль и спокойно доехал в район, в котором арендовал жилье. Добравшись до точки назначения, он оставил Hyundai в одном из дворов и пошел домой.

Утром на следующий день владелец автобуса не обнаружил на парковке свой Hyundai Aero Space и обратился с заявлением в полицию. Вскоре правоохранители вышли на след угонщика и задержали его.

– Полицейские возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)», – отметили в ведомстве.

Молодого человека уже заключили под стражу, полицейские продолжают расследовать уголовное дело.

Ранее мы писали о том, что в Барнауле пьяный мужчина за ночь пытался угнать два автомобиля. Полицейские выяснили, что ранее у мужчины уже были проблемы с законом: его привлекали к уголовной ответственности за разбойное нападение.