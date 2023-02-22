В Барнауле пьяный мужчина за ночь пытался угнать два автомобиля

Ранее у задержанного уже были проблемы с законом Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле полицейские остановили автомобиль с нетрезвым водителем, и оказалось, что он его угнал.

Сотрудники ДПС остановили автомобиль «Лада 2114» и попросили водителя предоставить им документы, но их у него не оказалось. Более того, у него были признаки алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства 30-летнего мужчину доставили в отделение полиции.

Как оказалось, машина была не его. Он ее угнал. Автомобиль принадлежит 27-летнему жителю краевой столицы. О происшествии ему сообщили полицейские.

– Прибыв для написания заявления в отдел полиции, автомобилист увидел, что в машине разбито заднее стекло, поврежден замок зажигания, - сообщают в ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Вскоре к этому заявлению поступило еще одно. В этот раз 31-летний горожанин сообщил, что кто-то пытался угнать его машину, но двигатель Toyota Corona не поддался и поэтому злоумышленник отправился искать автомобиль попроще. У иномарки, также как и у «Лады», были зафиксированы повреждения.

Полицейские установили, что ранее у задержанного уже были проблемы с законом: его привлекали к уголовной ответственности за разбойное нападение.

Уголовные дела возбуждены по факту угона и покушения на угон, а также составлен административный протокол за пьяную езду без прав.