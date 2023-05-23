Выстрелы рядом с детьми. На Алтае приостановили уголовное дело после расстрела щенка

Питомец выжил и идет на поправку Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В Мамонтовском районе на Алтае приостановили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, в котором пока нет явного подозреваемого. Об этом «КП»- Барнаул» сообщили в пресс-службе ГУВД.

Речь идет о ЧП, которое произошло 4 апреля в селе Костин Лог. В этот день хозяева животного Дарья и Анатолий Сохоревы коптили на улице сало, а их семеро детей играли в домике, построенном в кустах за огородом . Тут же резвился двухмесячный щенок Стиф, с восторгом совершая пробежку метров на сто к берегу и обратно.

В какой-то момент за огородом раздались выстрелы и визг. По словам детей, с берега по щенку и по их домику стрелял какой-то дядька, который потом быстро накинул капюшон и скрылся. Расстрелянный Стиф забежав в ограду, жалобно скуля.

- Он был весь в крови, хрипел, горло было прострелено, - рассказывает Дарья. - На следующий день благодаря волонтерам сообщества Мамонтовского района «Шанс на жизнь», мы привезли нашего любимца в барнаульскую ветеринарную клинику, где из него извлекли пять свинцовых пуль, в том числе из-из головы. Собака, выжила, спасибо докторам.

Сейчас Стиф уже поправился, так же ласково играет с детьми, теперь от него не отходит не только четырехлетний Максим, но и малыш Егор, которому год и четыре месяца.

- Мы отдали в полицию все пять свинцовых пуль, которые в ветклинике извлекли из щенка. Вчера, 22 мая к нам в деревню приезжал следователь, заверил, что возбуждено уголовное дело и надо еще раз опросить детей. Их пять часов в сельсовете допрашивали. Если дело приостановлено, как вам сообщала в ГУВД, зачем тогда детей так долго держали, для отчетности что ли? - недоумевает Дарья Сохорева.

- И опять никого не найдут, как это не раз в нашем селе бывало,- скептически усмехнулся многодетный отец Анатолий Сохорев. – Слышал уже, что один из местных охотников заявил, что ружья давно нет у него, и его никто не стал трогать. Какое-то одно ружье вроде проверяли, говорят, не то. Получается, пострелял кто-то свинцовыми пулями рядом с детьми, убивая их любимца и целясь в кусты, где ребятишки играли, потом закинул ружье на плечо - и взятки гладки…