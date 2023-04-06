В Алтайском селе «дядя в капюшоне» расстрелял щенка на глазах детей

Четырехлетний Максим и щенок не отлипают друг от друга Фото: из личного архива героя(ев) публикации

В селе Костин Лог Мамонтовского района на Алтае сельчанин расстрелял щенка рядом с его маленькими хозяевами.

Выстрелы раздались 4 апреля около семи часов вечера. В это время семь детей Дарьи и Анатолия Сохоревых играли за огородом в построенном в кустах домике. Рядом игрался их любимец Стиф, отбегая в сторону берега и возвращаясь обратно.

Стиф играл за огородом с детьми, когда его стали расстреливать Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Нам его подарили два месяца назад знакомые из соседней деревни, он был совсем крошечным, - рассказывает многодетная мама, - дети к нему очень привязались, и щенок не отлипал от них. Четырехлетний Максим, например, под его охраной ходил через дорогу в гости к деду.

Выстрелы раздались, когда родители были в огороде:

- Анатолий коптил сало, я рядом была на подмоге. И вдруг раздается визг, щенок весь в крови залетел в ограду.

Дарья кинулась к детям, те напуганные уже бежали к родителям. Девятилетний Стас рассказал, что дядька с берега, выстрелив несколько раз по кустам, набросил капюшон, накинул ружье на плечо за спину и ушел.

На следующий день из раненого щенка в Барнаульской ветклинике извлекли пять свинцовых пуль.

Из расстрелянного щенка в ветклинике извлекли пять свинцовых пуль Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Пока мы его везли в краевую столицу, он хрипел и скулил, горло было прострелено. Спасибо ветеринарам, собака жива, несмотря на то, что часть пуль была в голове, а две еще не извлекли, - рассказывает Дарья. - Малыш Максим от него не отходит. Все спрашивает: «Как моя собачка?».

Выжил! Анатолий Сохорев забирает питомца после операции Фото: из личного архива героя(ев) публикации

По словам Виктории, волонтера сообщества Мамонтовского района «ШАНС НА ЖИЗНЬ», это не первый случай, когда в деревне Костин лог расстреливают собак и кошек.

- Пару раз выезжала полиция, дела заминались и люди там не верят, что за подобные дела кого-то накажут. А здесь стреляли еще и рядом с играющими детьми, - возмущается Виктория.- Неужели и сейчас все спустят на тормозах?

Пострадавшие написали заявления в полицию и в Мамонтово, и в Барнауле.

- Казалось бы просто - пули есть, у нас в селе всего два охотника, возьми, проведи экспертизу ружья, но говорят, один из двух охотников, который живет неподалеку, уже сказал, что оружия у него давно нет, - поделился с «КП-Барнаул» многодетный отец Анатолий Сохорев.

В данный момент в селе Костин Лог проводится доследственная проверка. На место выехал участковый и следователь-криминалист.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле нашли трупы изувеченных бездомных собак

Местные жители предполагают, что в городе орудует живодер (подробнее)