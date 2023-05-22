Руководителей барнаульской клиники «Добрый доктор» осудили по делу о мошенничестве на 100 млн рублей

Они признали свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае вынесли приговор директору и заместителю главного врача барнаульской клиники «Добрый доктор» по делу о мошенничестве на 100 млн рублей. Об этом сообщает СУ СК региона.

Следствие и суд установили, что с января 2016 по ноябрь 2020 года директор, главврач и замглавного врача частного медцентра «Добрый доктор» в Барнауле организовали мошенническую схему для получения денег в счет оплаты медпомощи, которую оказали в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.

– В Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края и страховые медицинские организации направлялись документы, содержащие несоответствующие действительности сведения относительно объема и характера оказанных медицинских услуг пациентам, – пояснили в ведомстве.

В итоге, по данным СК, удалось похитить более 100 миллионов рублей, поступивших в качестве оплаты в рамках программы ОМС.

Правоохранители провели масштабную работу – изучили 22 тысячи историй болезни, провели множество судебных почерковедческих, компьютерных и бухгалтерских экспертиз. Объем материалов уголовного дела составил порядка 200 томов.

– Директор и заместитель главного врача признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с использованием служебного положения, группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размер), – пояснили в СК.

Директору клиники назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 4 года и штрафом 500 тысяч рублей.

Замглавврача приговорили к 3 годам 10 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года 10 месяцев. Также его оштрафуют на 500 тысяч рублей.

Напомним, ранее главного врача медцентра приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года и штрафом 200 тысяч рублей. В ходе предварительного следствия он признал вину, заключив досудебное соглашение.

Добавим, что еще на стадии возбуждения уголовного дела арестовали имущество, а также расчетные счета фигурантов и самого юрлица на сумму более 350 млн рублей. Кроме того, в полном объеме удалось возместить ущерб на сумму более 100 миллионов рублей.