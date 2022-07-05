Главврач «Доброго доктора» в Барнауле получил условный срок за мошенничество на сумму более 100 млн рублей

Главврач в ходе предварительного следствия признал свою вину Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае суд вынес приговор главному врачу барнаульского консультативно-диагностического центра «Добрый доктор». Его признали виновным в мошенничестве на сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщает региональный Следком.

Следователи установили, что в период с января 2016 года по ноябрь 2020 года директор «Доброго доктора», главный врач и заместитель главврача организовали мошенническую схему для получения денег в счет оплаты медицинской помощи, оказанной в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.

- Для этого в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Алтайского края и страховые медицинские организации направлялись документы, содержащие несоответствующие действительности сведения относительно объема и характера оказанных медицинских услуг пациентам, - уточняет ведомство.

Так, у главного врача и его помощников получилось похитить более 100 миллионов рублей. Эти деньги поступали в организацию для оплаты услуг в рамках программы ОМС.

Отметим, что главврач в ходе предварительного следствия признал вину, заключив досудебное соглашение. Подсудимого суд приговорил к трем годам лишения свободы условно и назначил штраф - 200 тыс. рублей. На данный момент уголовное дело в отношении двух других фигурантов рассматривается в суде.

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