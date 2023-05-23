Спустя 28 лет после землетрясения в Нефтегорске жительница Алтая нашла солдата, спасшего ее дочь

Эльвира Гуляева с дочерью Анастасией (1995 год) Фото: из личного архива героя(ев) публикации

28 мая 1995 года в поселке Нефтегорск на Сахалине произошло страшное землетрясение. Описать масштаб трагедии словами невозможно – это было не просто разрушительное, а, как выразились эксперты, опустошительное бедствие, сравнявшее поселок с землей за считанные секунды. Люди, оказавшиеся в завалах, жадно хватались за воздух и замирали в надежде, что вот-вот их вытащат. Заточенной в железобетонной ловушке оказалась и семья Эльвиры Гуляевой из Республики Алтая – она сама, ее годовалая дочь, а также родители оказались под завалами. В этом году с момента трагедии исполняется 28 лет, и лишь сейчас женщина смогла найти солдата, который вытащил её дочь из-под завалов.

Все, что осталось - руины

Как призналась Эльвира Гуляева в разговоре с корреспондентом «Комсомолки», время не лечит… Ничуть. Женщина часто прокручивает события тех страшных дней в голове, пытается вспомнить каждую деталь, чтобы ничего не упустить. По ее словам, те, кто не пережил такой ужас, может, и не поймут, но для нефтегорцев память – это не просто слово.

В небольшом поселке не было частного сектора – несколько двухэтажек и 17 пятиэтажных многоквартирных домов, похожих на белые лайнеры. Местные называли их «кораблями». Панорама поселка, в том числе и «лайнеры», попали на видео, которое незадолго до трагедии Петр Гуляев снимал на видео.

- Примерно за год до землетрясения мой отец купил большую полноразмерную камеру, на тот момент иметь такой аппарат было редкостью. Я уже как четыре года жила в Хабаровске, а тут приехала к родителям ненадолго, и мы с папой хотели снять хороший фильм про Сахалин. Он уже успел сделать много: были кадры природы, 25 мая он отснял последний звонок в школе, детский садик. Оставалось снять сюжет о поселке – на одном из кадров я гуляю с коляской, а панораму Нефтегорска папа снимал с крыши, - вспоминает женщина.

За час до землетрясения 28 мая Эльвира вернулась домой от бабушки и решила принять ванну, а с собой взяла небольшой томик советского детектива. В соседних комнатах спали Настя и её родители. Но нормально почитать так и не удалось.

- Я вышла из ванны, закрыла газовую колонку. Услышала, что отец встал в дальней комнате, развернулась, и последнее, что увидела – как от стены отодвигается холодильник и летит на меня, - рассказывала Эльвира в эфире программы «Жди меня».

Это был первый толчок, самый разрушительный, за которым последовали еще сотни. Мощность землетрясения в эпицентре составила больше семи баллов: понадобились секунды, чтобы дома, будто карточные, сложились один за другим. Оказавшись под завалами, Эльвира начала кричать - услышала голос отца, а затем и плач маленькой дочки.

- Сложились пять этажей, а мы жили на первом. Начался кошмар: не понимаешь, куда двигаться. Я полезла в одну сторону – бетон, в другую – арматура торчит со всех сторон. Настя продолжала кричать, и я понимала, что она где-то рядом, - поясняла Эльвира Гуляева в программе.

Вскоре матери удалось добраться до малышки – она голыми руками сломала прутья детской кроватки и вытащила Настю. В темноте наощупь среди железобетонных обломков удалось найти отцовскую куртку и закутать в них малышку – ночью были заморозки. Добраться до родителей было невозможно – их разделяла плита, упавшая между комнатами.

Люди истошно кричали…

Нефтегорск рухнул в час ночи, связи на тот момент не было, а до ближайшего поселка – 25 километров, до райцентра – сто. Выжившие местные жители добрались до поселка Сабо, позвонили в милицию и сообщили о том, что Нефтегорска больше нет. Страж правопорядка на том конце провода, подумав, что это бред, сказал звонившему - «Проспись» и… бросил трубку. Первыми, кто своими глазами увидели, что поселка больше нет – нефтяники, летевшие на вертолете с вахты. Лишь на утро объявили, что в Нефтегорске произошло одно самых разрушительных землетрясений, судьба более чем трех тысяч человек неизвестна…

По словам Эльвиры Гуляевой, некоторые жители поселка были совсем близко к поверхности, но достать их не могли. Люди истошно кричали… Именно тогда, в 95-ом году, спасателям пришла идея «Минуты тишины»: смысл в том, что спасатели на некоторое время останавливают работу, выключают всю технику и громко кричат: «Если есть живые – отзовитесь», чтобы понять, в каком направлении искать выживших.

- Я громко кричала, но меня не слышали. Слышали, как люди прощались, как погибали. Первым, кто услышал нас, был парень-солдат. Возле моего отца было небольшое отверстие, он [солдат, прим. ред.] опустил голову в эту дырку и говорит: «Здравствуйте». Между плитами образовался лаз, и он смог по звуку добраться до нас, но там трясло бесконечно, лаз мог сложиться в любую секунду, - рассказывала ранее собеседница.

Неизвестному на тот момент мужчине удалось передать полбутылки воды, фонарь и ножовку по металлу. Отец Эльвиры начал пилить арматуру, чтобы дочь и внучка смогли перебраться к нему. Как призналась женщина, каждая секунда могла стать последней – висящие над головой бетонные камни на арматуре могли свалиться на голову в любой миг. Вскоре молодой маме и девочке удалось добраться до родителей, и тогда было решено через лаз передать малышку в руки солдата. Девочку положили на куртку, а с другой стороны солдата тащили за ноги. Волоком ему удалось достать малышку и передать врачам. А Эльвиру и ее отца с матерью доставали позже уже другие спасатели – из Читинского спасательного отряда.

Выбравшись, женщине еще предстояло найти дочь. Оказалось это совсем не просто: первая, вторая, третья больница… И лишь спустя несколько попыток Эльвира, наконец, нашла малышку живой и невредимой в больнице за сто километров от Нефтегорска.

- Я захожу, а она сидит с другой маленькой девочкой на кровати без штанов. На ручках у Насти было написано - «Настя Гуляева, полтора года», - добавила собеседница.

Вместо дембеля поехал на разбор завалов

Все эти годы 28 мая для семьи Гуляевых и других нефтегорцев – день памяти. В ту ночь у женщины погибло полкласса, учителя, знакомые, соседи… День со слезами на глазах.

- Столько лет прошло, а время не лечит – ерунда это все. Как оно может лечить? – говорит замминистра.

Год за годом женщина по частям, по крупицам собирала в памяти то, что пережила. Общаясь с другими выжившими жителями разрушенного поселка, она узнавала все новые и новые детали трагедии. Для них это важно, так как каждая секунда – борьба за жизнь. Но большой пробел все же оставался – кто тот солдат, что спас ее дочь? Почему именно он?

Сначала Эльвира пыталась найти мужчину самостоятельно. Еще в 2003 году она подала заявку в передачу «Жди меня», но ответа не последовало. Даже имя солдата было ей неизвестно. А в 2020-ом году один из спасателей, принимавших участие в операции по ликвидации ЧС, подсказал ей фамилию предполагаемого героя – Новокщенов, но и так найти мужчину не удалось. В 2022 году Эльвира вновь испытала удачу и отправила заявку на передачу повторно.

Первый выпуск вышел еще в марте, в нем Эльвира вместе со своей уже взрослой дочерью рассказала о трагедии и поисках неизвестного солдата. А уже в апреле людям сотрудникам передачи удалось найти того самого мужчину. Сдержать слезы в момент просмотра выпуска было просто невозможно…

Как оказалось, все это время тот самый солдат Александр Новокщенов жил на Дальнем Востоке. В 1995 году Александру было всего 19 лет. Он служил в войсках гражданской обороны и ликвидации последствий стихийных бедствий. В день трагедии, 28 мая, у Александра был дембель – он уже собирался домой, как вдруг их построили на плацу и объявили, что в Нефтегорске произошло землетрясение.

- Вид сверху был просто ужасен. Когда пошли на завалы, местный житель показал нам примерное место, где слышал голоса, там был какой-то лаз, я пролез с фонариком, подсветил и увидел машущую руку. Тогда стало жутко… Пролез до конца, там была семья, молодая девушка с ребенком. Через маленькое отверстие решили вытащить ребенка, взрослых на тот момент достать было невозможно. Я никогда не забуду эти глазки, ротик в крови: когда я ее тащил, арматурины цеплялись за тело и царапали, а девочка кричала. Вытащил и передал ее врачам, - рассказал Александр в эфире программы.

Александр живет во Владивостоке. После службы он работал в пожарной охране, а сейчас устроился водителем. У Александра есть супруга, дочь, сын и маленький внук.

- Те события я вспоминал каждый год. Навсегда запомнил, что девочку зовут Настя Гуляева, ей было полтора года. Всегда была интересна ее дальнейшая судьба, - говорит Александр Новокщенов.

К слову, Александр тоже пытался найти Настю Гуляеву, но проблема в том, что Гуляевой она и не была. Это девичья фамилия матери, а настоящую, отцовскую в поселке знали единицы, так как после замужества Эльвира жила в Хабаровске.

- Александр очень простой в общении. Нам много чего нужно было обсудить, мне хотелось понять разные моменты: во сколько они приехали, почему до этого нас не слышали и не доставали, почему именно он полез в этот лаз. Если бы он не передал ножовку, то неизвестно, выжили бы мы вообще или нет. Александр проявил героизм, и я ему благодарна. Сейчас мы поддерживаем связь и планируем встретиться на 30-летии со дня трагедии в Нефтегорске, - отметила Эльвира Гуляева.