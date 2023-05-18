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Спорт18 мая 2023 3:00

Алтайский футболист Соболев рассказал о песнях МакSим и как стертая резина подставила его

Спортсмен признался, что в разных обстоятельствах он как будто разный человек
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Александр Соболев. Скриншот эфира «МАТЧ ТВ»

Александр Соболев. Скриншот эфира «МАТЧ ТВ»

Уроженец Барнаула, нападающий московского «Спартака» Александр Соболев дал интервью телеканалу «МАТЧ ТВ», в котором рассказал об азарте, благотворительности и о том, чем занимался во время отпуска.

Эмоции через край

В начале интервью ведущий Мурад Латипов заметил, что Соболев в жизни и на поле – это совершенно разные люди. В простом человеческом общении он достаточно спокойный, а вот во время игры – настоящий гладиатор.

– Наверное, такой характер, - предположил сам футболист. – Все, кто меня знает, подтвердят, что если в час я скажу пять слов, то это уже хорошо. А когда на поле, то я другой человек: агрессивный, кричу, ругаюсь. Может быть, у меня черта характера такая – очень сильно хочу выиграть. <…> Практически в 95% случаев если я что-то судье скажу, то после игры подхожу и извиняюсь. Эмоции уже утихают. Да и в перерыве могу извиниться, когда уходим и подтрибунку. Подойду, скажу: «Извини, эмоции…».

С другой стороны игрок «Спартака» считает, что он не один такой и это нормально: во время матча бывают моменты, когда эмоции действительно зашкаливают. При этом Соболев полностью отдает себе отчет в том, что иногда может наговорить лишнего или даже устроить потасовку, но меняться не собирается. Его в целом все устраивает, так что пусть другие подстраиваются.

– Просто я такой, - заявляет он.

Когда звучит финальный свисток судьи, а если еще и «Спартак» выиграл, то Александр тут же преображается. Стоит вспомнить финал Кубка России-2022. Столичная команда завоевала трофей и устроила праздник и для болельщиков, и для себя. На поле вышла певица МакSим и 70-тысячная топа вместе с ней пела «Знаешь ли ты». Пел и Саша. Пару строчек даже попробовал повторить в студии «МАТЧ ТВ».

– Я горд быть частью самого великого клуба России. Это для меня честь. Я в принципе никогда даже не мог мечтать, что буду играть в «Спартаке», - добавляет спортсмен. – Прежде всего, хочется пожелать «Спартаку» как можно больше трофеев. Опять же, я желаю ему трофеев, но это тоже зависит от меня. Пока я в этой команде, я должен помогать клубу.

При этом Соболев добавляет, что гонка бомбардиров для него не так важна. Важно набирать в каждом матче по три очка и все равно, забьет он сам или отдаст голевой пас.

Не пытайся обыграть Соболева

В свободное от работы время Саша может зарубиться с кем-нибудь в FIFA. Говорит, что равных ему в виртуальном футболе нет. И даже однажды он выиграл у Азера Алиева (игрока ФК «Нефтчи», - прим.ред.) тысячу банок колы и столько же «Сникерсов».

– Всегда было так, что приходишь куда-нибудь, и тебе говорят: «Да я тебя сейчас… [обыграю]». Я отвечал, что шансов нет, можно даже не спорить. В итоге начали играть на колу, на две, и команды запрещали, за которые я не могу играть, ну и дошло до этого [выигрыша], - добавляет нападающий.

А однажды любовь к азарту довела Соболева до уличных гонок И вот тут Александр проиграл одноклубнику Алексу Кралу.

– Это было на базе. Я был на спортивной машине и он тоже. Было метров сто. Просто нажали газ в пол и погнали. И он чуть обогнал, - рассказывает барнаулец. – У меня резина была стертая, я ее на следующий день поехал менять. Реванша уже не хотели. Все понимали, что я выиграю.

Барнаульский Месси

Про родной Барнаул ведущий тоже поинтересовался. Дома Соболев в последний раз был на новый год:

– Я в этом году отдыхать никуда не летал. Был в России, долгое время провел в Барнауле. Но старался там не «светиться». Приходил к детям, играл в футбол, к своему первому детскому тренеру заходил.

– То есть ты играл в футбол? Вам по контракту можно?

– Я специально ходил с отцом играть с ветеранами 45+, чтобы совсем не двигаться. Просто стоял. И с детьми также. Я там реально был Месси.

В Барнауле Соболева сравнили с Мессии. Скриншот эфира «МАТЧ ТВ»

В Барнауле Соболева сравнили с Мессии. Скриншот эфира «МАТЧ ТВ»

Благотворительность

На благотворительность Александр Соболев также старается выделять время и средства. Ведь просто так дать денег может каждый, а вникнуть в суть проблемы и, возможно, даже лично поддержать нуждающегося – это совсем другое.

Так недавно футболист вместе с другими ребятами оказал помощь мальчику из Луганска.

– Его зовут Миша. Дело было под Луганском. Он гулял с другом и рядом что-то взорвалось. Друг погиб на месте, а Мише осколки попали в ноги. Ему нужны восемь операций в Москве. Это ребенок, который тоже хочет ходить и жить. У него вся жизнь впереди. Ну как тут не помочь? Я даже не секунды не думал. Общество раскололось на два лагеря: одни говорят не стоит об этом рассказывать, другие наоборот. Но я считаю, что нужно, - говорит спортсмен.

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