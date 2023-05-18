Алтайский футболист Соболев рассказал о песнях МакSим и как стертая резина подставила его

Александр Соболев. Скриншот эфира «МАТЧ ТВ»

Уроженец Барнаула, нападающий московского «Спартака» Александр Соболев дал интервью телеканалу «МАТЧ ТВ», в котором рассказал об азарте, благотворительности и о том, чем занимался во время отпуска.

Эмоции через край

В начале интервью ведущий Мурад Латипов заметил, что Соболев в жизни и на поле – это совершенно разные люди. В простом человеческом общении он достаточно спокойный, а вот во время игры – настоящий гладиатор.

– Наверное, такой характер, - предположил сам футболист. – Все, кто меня знает, подтвердят, что если в час я скажу пять слов, то это уже хорошо. А когда на поле, то я другой человек: агрессивный, кричу, ругаюсь. Может быть, у меня черта характера такая – очень сильно хочу выиграть. <…> Практически в 95% случаев если я что-то судье скажу, то после игры подхожу и извиняюсь. Эмоции уже утихают. Да и в перерыве могу извиниться, когда уходим и подтрибунку. Подойду, скажу: «Извини, эмоции…».

С другой стороны игрок «Спартака» считает, что он не один такой и это нормально: во время матча бывают моменты, когда эмоции действительно зашкаливают. При этом Соболев полностью отдает себе отчет в том, что иногда может наговорить лишнего или даже устроить потасовку, но меняться не собирается. Его в целом все устраивает, так что пусть другие подстраиваются.

– Просто я такой, - заявляет он.

Когда звучит финальный свисток судьи, а если еще и «Спартак» выиграл, то Александр тут же преображается. Стоит вспомнить финал Кубка России-2022. Столичная команда завоевала трофей и устроила праздник и для болельщиков, и для себя. На поле вышла певица МакSим и 70-тысячная топа вместе с ней пела «Знаешь ли ты». Пел и Саша. Пару строчек даже попробовал повторить в студии «МАТЧ ТВ».

– Я горд быть частью самого великого клуба России. Это для меня честь. Я в принципе никогда даже не мог мечтать, что буду играть в «Спартаке», - добавляет спортсмен. – Прежде всего, хочется пожелать «Спартаку» как можно больше трофеев. Опять же, я желаю ему трофеев, но это тоже зависит от меня. Пока я в этой команде, я должен помогать клубу.

При этом Соболев добавляет, что гонка бомбардиров для него не так важна. Важно набирать в каждом матче по три очка и все равно, забьет он сам или отдаст голевой пас.

Не пытайся обыграть Соболева

В свободное от работы время Саша может зарубиться с кем-нибудь в FIFA. Говорит, что равных ему в виртуальном футболе нет. И даже однажды он выиграл у Азера Алиева (игрока ФК «Нефтчи», - прим.ред.) тысячу банок колы и столько же «Сникерсов».

– Всегда было так, что приходишь куда-нибудь, и тебе говорят: «Да я тебя сейчас… [обыграю]». Я отвечал, что шансов нет, можно даже не спорить. В итоге начали играть на колу, на две, и команды запрещали, за которые я не могу играть, ну и дошло до этого [выигрыша], - добавляет нападающий.

А однажды любовь к азарту довела Соболева до уличных гонок И вот тут Александр проиграл одноклубнику Алексу Кралу.

– Это было на базе. Я был на спортивной машине и он тоже. Было метров сто. Просто нажали газ в пол и погнали. И он чуть обогнал, - рассказывает барнаулец. – У меня резина была стертая, я ее на следующий день поехал менять. Реванша уже не хотели. Все понимали, что я выиграю.

Барнаульский Месси

Про родной Барнаул ведущий тоже поинтересовался. Дома Соболев в последний раз был на новый год:

– Я в этом году отдыхать никуда не летал. Был в России, долгое время провел в Барнауле. Но старался там не «светиться». Приходил к детям, играл в футбол, к своему первому детскому тренеру заходил.

– То есть ты играл в футбол? Вам по контракту можно?

– Я специально ходил с отцом играть с ветеранами 45+, чтобы совсем не двигаться. Просто стоял. И с детьми также. Я там реально был Месси.

В Барнауле Соболева сравнили с Мессии. Скриншот эфира «МАТЧ ТВ»

Благотворительность

На благотворительность Александр Соболев также старается выделять время и средства. Ведь просто так дать денег может каждый, а вникнуть в суть проблемы и, возможно, даже лично поддержать нуждающегося – это совсем другое.

Так недавно футболист вместе с другими ребятами оказал помощь мальчику из Луганска.

– Его зовут Миша. Дело было под Луганском. Он гулял с другом и рядом что-то взорвалось. Друг погиб на месте, а Мише осколки попали в ноги. Ему нужны восемь операций в Москве. Это ребенок, который тоже хочет ходить и жить. У него вся жизнь впереди. Ну как тут не помочь? Я даже не секунды не думал. Общество раскололось на два лагеря: одни говорят не стоит об этом рассказывать, другие наоборот. Но я считаю, что нужно, - говорит спортсмен.