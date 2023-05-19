После публикаций в СМИ барнаульской сироте-колясочнице выделили доступное жилье

Светлана Крюкова 5 лет не могла получить положенную ей квартиру Фото: из личного архива героя(ев) публикации

История сироты-колясочницы из Барнаула Светланы Крюковой, о которой ранее писала «Комсомолка» получила неожиданное продолжение. После огласки в СМИ для девушки с ограниченными возможностями здоровья нашлось подходящее жилье.

Напомним, в 2018 году суд постановил выделить Светлане квартиру, так как она является сиротой. Помимо этого, Светлана из-за генетического заболевания имеет инвалидность и передвигается на коляске. В 2023 региональное жилищное управление предоставило долгожданную жилплощадь, но попасть в нее девушка не смогла. Все дело в том, что квартира находится на 9 этаже, а лифт ходит только до 8. Подняться туда самостоятельно девушка не в состоянии.

Сирота отказалась от предложенного жилья и написала заявление в жилищное управление, в котором объяснила, что данная квартира ей не подходит. В управлении приняли документ и заверили, что выделят другую.

Девушка рассказала, что по решению суда квартиру ей должны были дать на первом этаже, а на время пока этого не произошло, управление обязали выплачивать компенсацию, покрывающую расходы за аренду, но никаких средств сирота в течении 5-ти лет от ведомства не получала.

«Комсомолка» направила запрос в Региональное жилищное управление, с просьбой разъяснить данную ситуацию. В ответе, поступившим в редакцию сказано, что в решении суда предоставить сироте Крюковой квартиру не указывалось, что она является инвалидом-колясочником.

- После приобретения жилого помещения, оформления права собственности и включения жилого помещения в спецжилфонд Алтайского края на 1 этаже многоквартирного жилого дома, оно будет незамедлительно предложено Крюковой С.Л. для заселения, - разъяснили в ведомстве.

Также специалисты ведомства ответили и на вопрос о компенсации, затраченных на аренду жилья, средств.

- Мера поддержки в виде предоставления компенсации затрат на вынужденный наем жилых помещений детям-сиротам не установлена федеральным законодательством, - сказано в ответе.

На вопрос о том, положена ли Светлане компенсация, «Комсомолке» ответил барнаульский юрист:

- В решении суда действительно ничего нет про компенсацию, но поскольку жилищное управление не исполнило решение суда вовремя, она вынуждена была арендовать жилье. И теперь она только через суд сможет взыскать с них затраты на вынужденный наем помещения, - отметил он.

Несмотря на то, что Светлана уже и не надеялась заиметь собственный дом в обозримом будущем, уже 18 мая ей сообщили, что подходящая квартира нашлась. Также ей поступил звонок из приёмной президента, а этой историей заинтересовались федеральные СМИ.

- Я посмотрела квартиру, она подходит по всем параметрам, кроме пандуса. Но его можно установить. В остальном все доступно: первый этаж, условия отличные, доступ к кухне, к туалету. В саму квартиру могу попасть без особых преград, - рассказала девушка.

По ее словам, прокуратура держит ситуацию под контролем, а жилищное управление собирает необходимые для заселения документы, и уже к концу месяца она сможет въехать в свое жилье.

- Главное, чтобы это дошло до конца. Хотелось бы, чтобы все завершилось благополучно, без неожиданных сюрпризов, - поделилась Светлана.