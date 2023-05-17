Сироте-колясочнице из Барнаула выделили квартиру на 9 этаже, куда не ходит лифт

Долгожданная квартира оказалась недосягаемой для девушки-инвалида Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Сирота-инвалид из Барнаула Светлана Крюкова по решению суда должна была получить квартиру еще в 2018 году. Однако долгожданное событие произошло лишь спустя 5 лет. Казалось бы, наконец, живи и радуйся! Но проблема в том, что квартира находится на 9 этаже, до которого девушка на инвалидной коляске просто физически добраться не может.

У Светланы - врожденное генетическое заболевание, в добавок к этому из-за врачебной ошибки она вынуждена передвигаться в инвалидной коляске. Пока девушка училась в вузе, жила в общежитии, а после окончания съехала в съемное жилье. Как сироте, ей по закону обязаны были предоставить квартиру, но этого не случилось, поэтому пришлось подавать в суд.

В 2018 суд, учитывая инвалидность девушки, постановил выделить ей жилье на первом этаже в доме с необходимыми техническими средствами. Время шло, а квартиру так и не предоставили. Кроме того, пока квартиры не было, ей должны были выплачивать компенсацию на аренду жилья, но все это время девушка снимает комнату, оплачивая ее со своей пенсии по инвалидности.

По словам Светланы, для возмещения потраченных на аренду средств, в жилищном управлении ей порекомендовали обратиться в суд с соответствующим исковым заявлением.

- Однако для этого нужен юрист, его услуги тоже стоят денег, а у меня их нет, - рассказала Светлана Крюкова.

Сейчас квартиру дали. Но есть проблемка: она находится на 9 этаже, а лифт идет только до восьмого. Чтобы попасть в свой будущий дом, инвалиду-колясочнику нужно преодолеть два лестничных пролета. Для нее это просто нереально…

- Есть и еще нюансы, которые для меня очень важны. Чтобы попасть в подъезд, нужно преодолеть высокий порог, улица перед домом не асфальтирована, зимой, я уверена, тут сугробы. А ближайшая поликлиника находится в 3-х кварталах, – сокрушается Светлана.

Соглашаться на эту квартиру, по понятным причинам, девушка не стала. Комната, в которой она живет сейчас, тоже не совсем приспособлена для жизни. Например, в кухню на коляске не попасть. Несмотря на это, Светлана сама готовит и убирает, а там, где справиться не может, ей помогают волонтеры.

- Я написала заявление в жилищное управление, объяснила, что я инвалид и у меня нет возможности попасть в квартиру, заявление они приняли и сказали, что позвонят. Но я столько лет слышала подобные обещания, что уже нет никакой надежды, - пояснила она.

На ситуацию Крюковой отреагировал Следственный комитет и Прокуратура Алтайского края.

- По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа будет проведен весь комплекс мер прокурорского реагирования для восстановления жилищных прав сироты, - пояснили в прокуратуре.

Получить оперативный комментарий с разъяснением ситуации от Регионального жилищного управления нам не удалось. Мы отправили официальный запрос с просьбой пояснить, планируется ли замена квартиры для Светланы Крюковой в соответствии в требованиями судебного решения. «Комсомолка» будет следить за развитием ситуации.